2018-09-21T04:52:27+03:00
Происшествия

Жертвами кораблекрушения в Танзании стали 44 человека

На озере Виктория затонул пассажирский паром, на борту которого находились сотни людей
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Операция по спасению людей продолжится с рассветомОперация по спасению людей продолжится с рассветомФото: REUTERS
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В четверг, 20 сентября, на озере Виктория затонул пассажирский паром, на борту которого находились сотни людей. В результате кораблекрушения погибли как минимум 44 человека, спасены только 37, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти.

Поисково-спасательную операцию в районе ЧП приостановили из-за наступления темноты, поиски выживших и тел погибших возобновят с рассветом в пятницу.

Главной причиной трагедии называют перегруженность судна. По предварительным данным, на нем могли находиться от 400 до 500 человек.

Британская телерадиовещательная корпорация ВВС уточняет, что паром с пассажирами затонул между островами Юкора и Буголора.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в начале июля у берегов индонезийской провинции Южный Сулавеси потерпел крушение паром, на борту которого находилось 140 человек и 48 автомобилей, тогда тоже погибли люди. В тот же день в Средиземном море перевернулась лодка со 104 мигрантами, спасти удалось только 41 человека.

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