2018-09-21T16:26:44+03:00
Политика

Путин выразил соболезнования президенту Танзании в связи с крушением парома на озере Виктория

Жертвами трагедии на востоке Африки стали 136 человек
Денис СУХОВ
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Путин выразил соболезнования президенту Танзании в связи с крушением парома на озере ВикторияПутин выразил соболезнования президенту Танзании в связи с крушением парома на озере ВикторияФото: Twitter.com
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Российский лидер Владимир Путин направил соболезнования президенту Танзании Джону Магуфули в связи с крушением пассажирского парома на озере Виктория, жертвами которого стали 136 человек.

«Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского парома на озере Виктория. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - говорится в телеграмме главы российского государства, опубликованной на сайте Кремля.

По данным агентства Франс Пресс, пассажирский паром перевернулся в 50 метрах от причала на острове Юкора на озере Виктория. На борту судна находилось до 200 человек, что примерно вдвое превышает его вместимость. Кроме того, паром перевозил немало грузов — в том числе мешки с кукурузой, бананы и цемент.

В свою очередь агентство Reuters утверждает, что число пассажиров на злополучном пароме превышало 300 человек.

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