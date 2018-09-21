СЕГОДНЯ 16:26 2018-09-21T16:26:44+03:00

Путин выразил соболезнования президенту Танзании в связи с крушением парома на озере Виктория Фото: Twitter.com

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Российский лидер Владимир Путин направил соболезнования президенту Танзании Джону Магуфули в связи с крушением пассажирского парома на озере Виктория, жертвами которого стали 136 человек.

«Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского парома на озере Виктория. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - говорится в телеграмме главы российского государства, опубликованной на сайте Кремля.

По данным агентства Франс Пресс, пассажирский паром перевернулся в 50 метрах от причала на острове Юкора на озере Виктория. На борту судна находилось до 200 человек, что примерно вдвое превышает его вместимость. Кроме того, паром перевозил немало грузов — в том числе мешки с кукурузой, бананы и цемент.

В свою очередь агентство Reuters утверждает, что число пассажиров на злополучном пароме превышало 300 человек.