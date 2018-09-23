2018-09-23T18:28:43+03:00
Политика

В Израиле настаивает, что их истребители не прятались за российским Ил-20

Военные еврейского государства отреагировали на доклад Минобороны РФ по крушению нашего самолета в Сирии
Дарья ИВАШКИНА
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Российский самолет Ил-20 17 сентября был сбит в СирииРоссийский самолет Ил-20 17 сентября был сбит в СирииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 23 сентября, Армия обороны Израиля прокомментировала новые данные о катастрофе российского Ил-20 в Сирии, ранее представленные Минобороны РФ. В частности, военные еврейского государства вновь заверили, что их истребители не прятались за нашим самолетом и в момент его крушения уже находились в израильском воздушном пространстве.

«ВВС Израиля не прятались ни за каким самолетом, а израильские истребители были уже в воздушном пространстве Израиля в момент гибели российского самолета (Ил-20)», - говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

Также в нем подчеркивается, что безопасность российских военных учитывается при планировании операций. «Безопасность и благополучие российских военных в САР являются одним из ключевых элементов при утверждении любой операции», - отмечается в документе.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 17 сентября российский Ил-20 был сбит системой ПВО Сирии. При этом в Минобороны РФ возложили вину за случившееся на Израиль, уточнив, что летчики еврейского государства использовали наш самолет в качестве прикрытия и подставили его под удар. А 23 сентября оборонное ведомство представило доказательства вины Израиля в трагедии с Ил-20.

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