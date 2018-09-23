Россия представила доказательства вины Израиля в трагедии с ИЛ-20

СЕГОДНЯ 17:03 2018-09-23T19:03:53+03:00

Минобороны РФ на фактах, с поминутной хронологией рассказало, что случилось в небе у берегов Сирии 17 сентября [видео]

Изменить размер текста: A A

ГЕНЕРАЛ НОРКИН САМ НАПРОСИЛСЯ

Давайте ответим сразу - для чего Москве понадобилось вернуться к обстоятельствам гибели российского самолета-разведчика Ил-20, сбитого над Средиземным морем 17 сентября ракетой сирийского комплекса С-200? Ведь Россия буквально на следующий же день четко дала знать — трагедия произошла по вине 4 истребителей ВВС Израиля, которые подставили наш Ил-20 под огонь сирийских ПВО.

Доводы Минобороны России были такими:

- Израиль всего за 1 минуту предупредил российских военных об операции своих самолетов в Сирии.

- Когда российский Ил-20 заходил на посадку, израильские истребители спрятались за ним от огня сирийских С-200.

- У сирийских зенитчиков нет нашей системы «свой-чужой», которая не дает сбить собственный самолет. Поэтому сирийская ракета просто выбрала в воздухе наиболее крупную цель — Ил-20, который в несколько раз больше истребителей F-16 Израиля.

Вроде бы все и так понятно.

Однако Израиль вместо того, чтобы принести России извинения (начав переговоры о компенсации), и наказать виновных — своих летчиков и их командование, начал валить вину на «режим Асада» и Иран. В Москву даже был отправлен командующий ВВС Израиля Норкин, который пытался убедить Минобороны России в невиновности своих летчиков. Якобы они не сближались с Ил-20 и уже целый час как вернулись на базы в Израиль, когда ПВО Сирии сбили российский самолет.

В Минобороны России ответили генералу Норкину, что есть данные, которые опровергают его «аргументы невиновности».

И вот эти данные представлены.

С поминутной хронологией. На фактах.

Россия представила доказательства вины Израиля в трагедии с ИЛ-20Фото: REUTERS

ПОЛКОВНИК ГОВОРИЛ ПО-РУССКИ

20 часов 31 минута. С этого момента «российский Ил-20 выполнял разведывательную задачу в районе Идлиба. На его борту было 15 военнослужащих, - рассказал представитель Минобороны России Игорь Конашенков. - В это время 4 истребителя F-16 вылетели из Израиля для нанесения ударов по промышленным объектам Сирии. И заняли район патрулирования в 90 километрах западнее города Латакия.

20 часов 39 минут. Полковник ВВС Израиля оповестил Российскую группировку войск о предстоящем ударе по объектам на севере Сирии. (Сам разговор длился 3 минуты на русском языке — его запись есть в Минобороны России).

20 часов 40 минут. Израильские истребители нанесли удары управляемыми бомбами по провинции Латакия (то есть в момент, когда израильский полковник даже еще не закончил разговор с российскими военными!).

- Таким образом, израильская сторона сделала предупреждение не заблаговременно, а одновременно с началом ударов, - прокомментировал этот факт Конашенков. - Что нарушает договоренности 2015 года по предотвращению инцидентов между нашими сторонами. И обращаю внимание, представитель Израиля заявил, что цели для ударов — на севере Сирии. А Латакия — западная провинция. Это введение в заблуждение не позволило отвести Ил-20 в безопасный район.

Командир Ил-20 получил указания уходить южнее и возвращаться на базу.

21 час 51 минута. Сирийские ПВО приступили к отражению атаки израильских самолетов. А F-16 после сброса своих бомб отошли на 70 километров от берега Сирии, поставив радиоэлектронные помехи, видимо готовясь к повторной атаке на Латакию.

Минобороны показало 3D-видео катастрофы Ил-20.

ИСТРЕБИТЕЛЬ НАЧАЛ СБЛИЖЕНИЕ

21 час 59 минут. Один из самолетов Израиля начал маневр — на сближение с российским Ил-20 (шедшим, как ему и было приказано, на посадку на нашу базу Хмеймим — в той же провинции Латакия).

- Это было воспринято сирийскими ПВО как новая атака израильского самолета, - пояснил Конашенков. - Израильский пилот не мог не понимать, что отражающая поверхность Ил-20 значительно превышает поверхность истребителя F-16. И именно российский самолет окажется предпочтительной целью для зенитной ракеты. А сирийские радиолокационные станции могут опознать Ил-20 как групповую цель израильских истребителей. Подчеркну, израильские истребители, наблюдая Ил-20, прикрылись им от сирийских ракет, продолжая маневрировать в этом районе.

22 часа 03 минуты. Сирийская ракета поразила более крупную и ближнюю цель - Ил-20.

- Командир экипажа доложил о пожаре на борту и начал экстренное снижение, - свидетельствует представитель Минобороны России.

22 часа 07 минут. Отметка Ил-20 исчезла с радаров.

- При этом израильские самолеты продолжали находиться в этой зоне дежурства, - заявил Конашенков.

22 часа 29 минут. Российский офицер довел до сведения командования Израиля, что Ил-20 терпит бедствие и потребовал увести истребители F-16, так как должна начаться спасательная операция.

22 часа 40 минут. Только в это время истребители ВВС Израиля покинули район трагедии.

Израиль всего за 1 минуту предупредил российских военных об операции своих самолетов в СирииФото: скриншот видео

ЕЩЕ 37 МИНУТ КРУЖИЛИ НАД МЕСТОМ ЧП

22 часа 53 минуты. Фактически через 50 минут после поражения Ил-20 ракетой, дежурный полковник ВВС Израиля вышел на связь и сообщил: ваша информация о бедствии с Ил-20 принята, зона очищена, если нужна помощь, готовы помочь, - свидетельствует Конашенков. - Представленные данные о действиях израильских военных, приведших к гибели 15 россиян, говорят либо об их непрофессионализме, либо как минимум — о преступной халатности. Мы считаем, что вина за трагедию с Ил-20 целиком лежит именно на ВВС Израиля и тех, кто принимал решение о подобного рода действиях.

То есть, утверждение командующего ВВС Израиля, что его истребители уже час как были на своих базах, когда «режим Асада» сбил российский Ил-20, опровергнуто.

Они были в зоне полета Ил-20, и маневрировали, и сближались с российским самолетом, подставляя его под удар.

И даже когда в Ил-20 попала ракета, израильские истребители еще 37 минут кружили над местом трагедии...

Все это зафиксировано радарами и записями переговоров.

Минобороны возложило вину за сбитый Ил-20 на Израиль: прямая трансляция брифинга.В военном ведомстве раскроют новые детали трагедии

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Мы им возвращаем танки, синагоги и даже … платим пенсии

- Израильские истребители действовали 17 сентября в районе трасс захода на посадку аэродрома Хмеймим не только военных, но и гражданских, пассажирских самолетов. Чем создали для них угрозу.

Поведение израильских летчиков в корне отличается от действия американской авиации в регионе.

- Российская сторона ни разу не нарушала договоренности с Израилем. И не применяла развернутые в Сирии российские ПВО, даже не смотря на то, что при нанесении Израилем авиаударов создавалась потенциаьная угроза для российских военнослужащих.

За время действия договоренностей Израилю было направлено 310 уведомлений об операциях ВКС России. А израильская сторона давала уведомления лишь 25 раз. (хотя за последние 1,5 года нанесла около 200 ударов по территории Сирии).

- Израиль просил Россию помощи в отведении от своих границ в Сирии проиранских формирований. Россия пошла навстречу. 1050 бойцов Хезболлы и Корпуса стражей исламской революции вместе с 24 системами залпового огня были отведены от Голанских высот на восток Сирии более, чем на 140 километров.

- Москва организовала патрулирование района разделения на Голанских высотах миссии ООН под боевым прикрытием российской военной полиции (6 постов).

- По просьбе Израиля Россия отказалась от поставок в Сирию систем С-300 (так как они могут «доставать» до всей территории Израиля). Хотя Дамаском за них был внесен аванс в $400 миллионов. Аванс пришлось вернуть.

- Россия вернула Израилю танк, который стал сирийским трофеем в войне 1982 года и попал в подмосковный музей в Кубинке. С такой просьбой к Москве обращались родственники погибших израильских танкистов.

- Россия помогла вернуть останки израильских военных в Сирии, хотя места их захоронения были под контролем террористов.

- При содействии России в окрестностях освобожденного сирийского города Алеппо были восстановлены древняя еврейская синагога и кладбище.

- И, наконец, с 2017 года Россия выплачивает пенсии примерно 132 тысячам израильтян, работавших на территории России и РСФСР.

УДАР ПО ДОВЕРИЮ

Что же получается? Россия всегда уважительно относилась к чувствительным просьбам Израиля. А в ответ — не поддающиеся никакой логике действия израильских летчиков, приведшие к трагедии с Ил-20.

Либо политическое руководство Израиля не ценит сегодняшние партнерские отношения с Россией, каких по уровню доверия еще не было никогда. Либо политики Израиля не доносят до своих военных важность сохранять эти отношения и абсолютную безопасность российских солдат и офицеров. А, может, сами израильские военные не прислушиваются к руководству своего государства?

В любом случае трагедия с Ил-20 нанесла мощный удар по доверию, которое до сих пор было к Израилю у Москвы.

МНЕНИЕ

Виктор Баранец: Крушение Ил-20 спровоцировал Израиль. Но израильтяне, как ужи на сковородке, уходят от прямых вопросов

Военный обозреватель "Комсомольской правды" полковник Виктор Баранец прокомментировал выводы министерства обороны России о причинах крушения самолета Ил-20 у берегов Сирии

- Министерство обороны России держится за несколько очень важных и непобедимых позиций, - отметил Баранец в эфире радил "Комсомольская правда", - Позиция первая: почему израильтяне, в отличие от договоренности, которая была достигнута еще в 2015 году, только за шестьдесят секунд предупредили российскую сторону о своей боевой работе в небе Сирии? (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Как глава ВВС Израиля оправдывался в Москве за сбитый Ил-20

Военный обозреватель «КП» Виктор Баранец узнал, какие «доказательства невиновности» привез из Тель-Авива генерал Норкин, и что ему на них ответил наш генерал Суровикин (подробности)

Почему мы не смогли защитить наш Ил-20

Офицер Главного штаба Воздушно-космических сил Сергей Парамонов ответил Виктору Баранцу на самые острые вопросы о крушении самолета в Сирии (подробности)

Какие операции выполнял в Сирии Ил-20: сбитый самолет-разведчик искал фабрики беспилотников боевиков

Сергей Шойгу рассказал, чем занимался российский самолет в идлибской зоне (подробности)