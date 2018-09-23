2018-09-23T20:40:33+03:00
Политика

Посольство РФ обеспечивает защиту прав задержанного в Норвегии россиянина

При этом в диппредставительстве нашей страны считают арест мужчины надуманным и совершенным под «нелепым предлогом»
Дарья ИВАШКИНА
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Посольство РФ подтвердило задержание россиянина в НорвегииПосольство РФ подтвердило задержание россиянина в НорвегииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В посольстве России в Норвегии подтвердили задержание гражданина РФ в аэропорту Осло. Также в диппредставительстве нашей страны заверили, что в настоящее время подозреваемому в шпионаже мужчине оказывается консульское содействие и обеспечивается защита его прав и интересов.

«Посольство Российской Федерации подтверждает факт задержания 21 сентября 2018 года в аэропорту города Осло российского гражданина после его участия в международном семинаре в норвежском парламенте», - говорится в сообщении на официальной странице дипмиссии в Facebook.

При этом российские дипломаты подчеркнули, что считают арест гражданина РФ надуманным и совершенным под «нелепым предлогом».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье, 23 сентября, стало известно о задержании в Норвегии «российского шпиона». Как отмечалось, россиянина арестовали 21 сентября в аэропорту Осло. Поводом же для задержания стали некие подозрения, возникшие после участия мужчины в семинаре на тему дигитализации, который проходил в норвежском парламенте.

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