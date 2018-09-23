2018-09-23T18:07:46+03:00
В мире

В Норвегии россиянина задержали по подозрению в шпионаже

Мужчину арестовали после семинара в местном парламенте
Дарья ИВАШКИНА
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В Норвегии россиянина задержали по подозрению в шпионажеВ Норвегии россиянина задержали по подозрению в шпионажеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 23 сентября, стало известно о задержании очередного «российского шпиона». На тот раз в Норвегии. По некоторым данным, в этой скандинавской стране гражданина РФ заподозрили в «незаконной информационной деятельности» и заключили под стражу на две недели.

Как выяснили местные СМИ, россиянина арестовали в минувшую пятницу, 21 сентября, в аэропорту Осло. Поводом же для задержания стали некие подозрения, возникшие после участия мужчины в семинаре на тему дигитализации, который проходил в норвежском парламенте и на котором присутствовали представители 34 стран, передает Норвежское телеграфное бюро (NTB) со ссылкой на полицию.

Кстати, отметим, это уже далеко не первое подобное сообщение зарубежных СМИ за последнее время. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, 14 сентября появилась информация о том, что в Нидерландах, а именно в Гааге, минувшей весной арестовали двух россиян, якобы намеревавшихся похитить данные из химической лаборатории, расположенной в городе Шпиц.

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