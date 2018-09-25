Песков: сообщения о возможном наказании ЛДПР и КПРФ после выборов не имеют оснований
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения о возможном наказании ЛДПР и КПРФ после выборов в некоторых регионах безосновательны.
"Ни насколько, они не имеют под собой оснований, абсолютно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько обоснованы соответствующие публикации.
Он отметил, что победившим в выборах губернаторов Владимирской области и Хабаровского края оппозиционным кандидатам теперь надо будет сдать экзамен перед жителями этих регионов.
"Им предстоит сдать серьёзный экзамен перед людьми, оправдать надежды, которые эти люди возложили на них. И в свою очередь и людям предстоит почувствовать ответственность за те голоса, которые они отдали за этих кандидатов. То есть - это обоюдный процесс", - добавил Песков.
По словам представителя Кремля, победившим на выборах теперь предстоит большая работа.
При этом, как он подчеркнул, особого плана взаимодействия с такими главами региона у федеральных властей нет. "У всех руководителей регионов есть определённый круг полномочий, обязанностей, есть вопросы, сферы жизни людей и экономики региона, за которые они отвечают", - добавил пресс-секретарь президента.
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