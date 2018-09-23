2018-09-23T22:17:56+03:00
Политика

Сергей Фургал победил на выборах губернатора Хабаровского края

По данным ЦИК, кандидат от ЛДПР набрал 69,57% голосов избирателей
Дарья ИВАШКИНА
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Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. Фото: Хабаровское региональное отделение ЛДПРКандидат от ЛДПР Сергей Фургал. Фото: Хабаровское региональное отделение ЛДПР
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В воскресенье, 23 сентября, стали известны итоги второго тура выборов губернатора Хабаровского края. По данным Центризбиркома России, победу одержал кандидат от ЛДПР Сергей Фургал.

Так, согласно предварительным результатам, Фургал набрал 69,57% голосов, аза действующего главу региона Вячеслава Шпорта проголосовало 27,97% избирателей.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в единый день голосования, 9 сентября, ни один из претендентов на пост губернатора Хабаровского края не набрал более 50% голосов: у кандидата от ЛДПР тогда было 35,81%, а у его оппонента - 35,62%. Поэтому и было решено провести в регионе повторное голосование.

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