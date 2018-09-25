2018-09-25T20:33:30+03:00
Политика

Синод УПЦ постановил прекратить служение с иерархами Константинопольского патриархата

Украинская православная церковь Московского патриархата потребовала от экзархов Контантинополя покинуть Киев
Денис СУХОВ
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Фото: church.uaФото: church.ua
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Украинская православная церковь Москвоского патриархата приостанавливает служение с иерархами (высшими священнослужителями) Константинопольского патриархата. Об этом сообщает сайт УПЦ по итогам заседания Священного Синода.

«Епископату Украинской православной церкви предписано приостановить сослужения с иерархами Константинопольского патриархата», - говорится в постановлении Синода.

Кроме того, УПЦ потребовала от экзархов (представителей) константинопольского патриарха Варфоломея покинуть Киев.

«Синод УПЦ призвал патриарха Константинопольского Варфоломея прекратить вмешательство во внутренние дела Украинской православной церкви и не нарушать ее канонической территории», - добавили в УПЦ.

Напомним, 7 сентября Константинопольский патриархат объявил о подготовке к автокефалии православной церкви на Украине и назначил в Киев своих экзархов - архиепископа Памфильского Даниила и епископа Эдмонтонского Илариона.

В Русской православной церкви столь явное вмешательство в свои дела назвали «грубейшим попранием канонов» и пообещали предпринять ответные шаги в самое ближайшее время.

Кроме того, Синод РПЦ постановил прекратить поминовение патриарха Константинопольского за богослужением, а также приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата. Аналогичное решение принял Синод Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ).

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