РПЦ не признает автокефалию украинской церкви

СЕГОДНЯ 00:36 2018-09-09T00:45:53+03:00

Митрополит Волоколамский Иларион подчеркнул, что об автокефалии мечтают только раскольники

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Русская православная церковь не признает автокефалию украинской церкви, которая грозит расколом не только на Украине, но и во всем православном мире, сказал председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Президент этой страны говорит о том, что, поскольку Украина – самостоятельное государство, то и церковь должна быть самостоятельной. Но народ церковный не хочет разрывать единство с Русской православной церковью, и каноническая Украинская православная церковь не хочет получать автокефалию, она не просила о ней», - отметил митрополит Иларион в субботнем эфире телеканала «Россия 24».

Он напомнил, что УПЦ в составе Московского патриархата обладает правами широкой автономии, и подчеркнул, что «об автокефалии мечтают только раскольники, которые уже ее провозгласили, но которых не признает ни одна поместная церковь».

«Вся суть сегодняшних разногласий между Константинопольской и Русской церквями заключается именно в этом вопросе», - уточнил митрополит Волоколамский.

Председатель ОВЦС добавил, что если Константинопольский патриархат предоставит Украинской церкви автокефалию, он таким образом легитимирует церковный раскол, поэтому «у нас не будет иного выхода, кроме как разорвать общение с Константинополем».

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