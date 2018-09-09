2018-09-09T00:45:53+03:00
Общество

РПЦ не признает автокефалию украинской церкви

Митрополит Волоколамский Иларион подчеркнул, что об автокефалии мечтают только раскольники
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССПредседатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Изменить размер текста:

Русская православная церковь не признает автокефалию украинской церкви, которая грозит расколом не только на Украине, но и во всем православном мире, сказал председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Президент этой страны говорит о том, что, поскольку Украина – самостоятельное государство, то и церковь должна быть самостоятельной. Но народ церковный не хочет разрывать единство с Русской православной церковью, и каноническая Украинская православная церковь не хочет получать автокефалию, она не просила о ней», - отметил митрополит Иларион в субботнем эфире телеканала «Россия 24».

Он напомнил, что УПЦ в составе Московского патриархата обладает правами широкой автономии, и подчеркнул, что «об автокефалии мечтают только раскольники, которые уже ее провозгласили, но которых не признает ни одна поместная церковь».

«Вся суть сегодняшних разногласий между Константинопольской и Русской церквями заключается именно в этом вопросе», - уточнил митрополит Волоколамский.

Председатель ОВЦС добавил, что если Константинопольский патриархат предоставит Украинской церкви автокефалию, он таким образом легитимирует церковный раскол, поэтому «у нас не будет иного выхода, кроме как разорвать общение с Константинополем».

МЕЖДУ ТЕМ

РПЦ обвинила Патриарха Варфоломея в подлости и вероломстве по Украине и пригрозила расколом

Обещавшая не оставить действия Константинополя на Украине без ответа Русская православная церковь в субботу выступила с жесткими обвинениями и предупреждениями.

Ранее Константинопольский патриархат назначил в Киеве двух своих экзархов - архиепископа Даниила Памфилийского из США и епископа Илариона Эдмонтонского из Канады «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине». И теперь стало очевидно, что недавние переговоры Патриарха Кирилла и Патриарха Варфоломея в Стамбуле по украинскому вопросу ни к чему хорошему не привели (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Без ответа не оставим»: РПЦ осудила назначение Константинополем своих епископов на Украине

Этот шаг Варфоломея - «беспрецедентно грубое вторжение на территорию Московского патриархата» (подробности).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в аварии
В Турине мужчина пострадал из-за падения на голову упитанного кота
В Висконсине дальнойбощик два года проработал с отцом, не зная о родстве
Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в греческих Салониках
Умер актер Питер Бенсон — звезда сериалов «Доктор Кто» и «Черная гадюка»
Правительство направит около 10 млрд рублей на поддержку автомобильного спроса в 2019 году
Управляющему делами Московской патриархии отказали в греческой визе
«Предвидел свою смерть»: рэпер Мак Миллер снялся в гробу незадолго до кончины
В МИД РФ прокомментировали обстановку в районе российского генконсульства в Ираке
«Валят на пол, душат, выворачивают руки»: Павленский пожаловался на условия во французской тюрьме
Пентагон планирует использовать собственные методы борьбы с боевиками в Идлибе
Пашинян: в отношениях России и Армении нет ни одной проблемы
Ким Чен Ын заявил о готовности приехать в Россию