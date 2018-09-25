2018-09-25T22:00:54+03:00
Экономика

Арбитражный суд Москвы признал банк «Югра» банкротом

«Дыра» в капитале лишенного лицензии банка составила 143 млрд рублей
Денис СУХОВ
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ФОТО Антон Подгайко/ТАССФОТО Антон Подгайко/ТАСС
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Арбитражный суд Москвы признал банк «Югра» банкротом. Дыра в капитале лишенной лицензии кредитной организации составила 143 млрд рублей.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на выступление в суде представителя временной администрации банка, активы кредитной организации оцениваются в 56,3 млрд рублей, в то время как обязательства составляют 199,3 млрд рублей. На момент отзыва лицензии «дыра» в капитале банка была существенно меньшей — 1,6 млрд рублей.

При этом суд оставил без удовлетворения ходатайство учредителей кредитной организации о проведении экспертизы для определения рыночной стоимости активов банка по состоянию на дату отзыва лицензии, а также об истребовании у ЦБ РФ и временной администрации некоторых документов.

Инстанция признала «Югру» банкротом и начала конкурсное производство в отношении должника сроком на один год. Конкурсным управляющим выступит «Агентство по страхованию вкладов».

Напомним, Центробанк отозвал лицензию у «Югры» летом 2017 года, на тот момент банк занимал 30-е место в России по размеру активов и 15-е по объему вкладов. Тогда же регулятор назначил в кредитную организацию временную администрацию.

Представители учредителей банка «Югра» подали на ЦБ иск в Арбитражный суд Москвы с требованием признать отзыв лицензии незаконным. Также в решении регулятора усомнилась Генпрокуратура России, назвав его безосновательным и несущим серьезный ущерб бюджету.

В декабре этого года арбитраж признал действия ЦБ в отношении «Югры» законными, в марте Девятый апелляционный суд Москвы также оставил решение без изменений.

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