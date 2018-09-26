2018-09-26T10:51:27+03:00
Политика

Госдума приняла поправки Путина к пенсионному законопроекту

Депутаты одобрили документ о совершенствовании пенсионного законодательства во втором чтении
Дарья ИВАШКИНА
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Госдума приняла поправки Путина к пенсионному законопроектуГосдума приняла поправки Путина к пенсионному законопроектуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В среду, 26 сентября, Госдума приняла во втором чтении законопроект о совершенствовании пенсионного законодательства. Таким образом депутаты одобрили поправки, внесенные президентом РФ Владимиром Путиным, в том числе повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет вместо 63-х.

«Депутаты ГД поддержали поправки президента России Владимира Путина к законопроекту о совершенствовании пенсионного законодательства во втором чтении», - говорится в официальном Twitter нижней палаты российского парламента.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 30 августа Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором сформулировал свое отношение к проекту изменений пенсионной системы. При этом президент РФ предложил существенно смягчить существующий проект изменений закона. В частности, он заявил о необходимости уменьшить предлагаемое документом повышение пенсионного возраста для женщин с восьми до пяти лет.

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Во вторник, 29 августа, на совещании с членами экономического блока правительства Владимир Путин пообещал, что на следующий день выступит с телеобращением, в котором сформулирует свое отношение к проекту изменений пенсионной системы. В среду в полдень президент вышел в эфир (подробности)

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