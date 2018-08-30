По каким правилам работает нынешняя пенсионная система

СЕГОДНЯ 01:48 2018-08-30T01:51:08+03:00

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Пенсионные системы во всех странах мира - очень сложные структуры. Перед властями стоит ответственная задача - по справедливости оценить вклад каждого в экономику страны. Кто больше внес, тот в старости должен получать больше. Плюс нужен баланс: между налоговым бременем и социальными расходами. В 2015 году в России стала действовать новая система, которая учитывает стаж и официальную зарплату. Вот как она работает.

ВИДЫ ПЕНСИЙ

Основной вид пенсии в России - страховая пенсия по старости. До 2015 года она называлась трудовой. Это именно та пенсия, которая назначается при достижении пенсионного возраста. Она формируется за счет взносов работодателей (в ПФР они отчисляют 22% от нашей официальной зарплаты), которые автоматически переводятся в баллы. Сами же деньги идут на выплаты нынешним пенсионерам.

Помимо страховой пенсии, есть еще и накопительная. Право на ее получение имеют люди, родившиеся в 1967 году и позднее. Деньги накопительной части формируются на индивидуальных счетах. Их учитывает Пенсионный фонд (через частные управляющие компании или государственную - Внешэкономбанк) или негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Средства инвестируются в ценные бумаги. То есть работают на нашу экономику, а мы за это получаем процент. По новому закону без потери накопленного инвестиционного дохода управляющего можно менять раз в пять лет. Если чаще, можно потерять инвестдоход.

С конца 2013 года у нас формируется только страховая пенсия. Отчисления на накопительную временно заморожены. Государство наводило порядок в рядах НПФ. Многие из них выступали «пылесосами» по сбору денег в пользу своих собственников, которые потом скрылись за границей со всеми сбережениями. Государство потери гражданам компенсировало, но теперь думает, как улучшить накопительную систему. У Минфина уже есть наработки.

Наконец, есть социальные пенсии. Их назначают инвалидам и тем, кто не смог наработать минимальный стаж. Пенсионный возраст в этом случае тоже вырастет. Женщинам - до 65 лет, а мужчинам - до 70 лет.

ПОГОНЯ ЗА БАЛЛАМИ

Основной размер пособия по старости формируется за счет фиксированной выплаты и страховой пенсии. Первая назначается автоматически, если человек заслужил право на трудовую пенсию, то есть достиг пенсионного возраста и имеет необходимый стаж. Вторая зависит от накопленных баллов. Сейчас действует переходный период. К 2024 году минимальный страховой стаж достигнет 15 лет (сейчас - 9 лет), а минимальное число баллов с 2025 года будет составлять 30 (сейчас - 13,8 балла).

В этом случае человек при достижении пенсионного возраста получает право на получение страховой пенсии (в зависимости от накопленных баллов) и фиксированной выплаты к ней (сейчас - 4983 рубля). Если не набрал - имеешь право только на социальную пенсию, а она априори меньше (в среднем около 9 тысяч рублей в месяц).

Баллы рассчитываются исходя из установленных в законе предельных выплат. Больше всего баллов (к 2024 году максимум будет 10 баллов) получат те, кто получает большие белые зарплаты (в 2017 году это 876 тысяч рублей в год и выше). Если оклад меньше, то и баллов пропорционально меньше.

Рассчитываться она будет просто: число баллов будет умножаться на стоимость балла (см. графику). Сейчас она составляет 81,5 рубля, но каждый год индексируется государством на уровень инфляции.

Другими словами, чем дольше вы работаете и чем выше у вас зарплата, тем больше будет пособие по старости. Хотя потолок все равно будет. Даже у топ-менеджеров госпенсия вряд ли превысит 30 тысяч рублей, а те, кто получает минималку, будут довольствоваться 8 - 9 тысячами.

Как рассчитывается пособие по старости

КСТАТИ

Формулу снова поменяют?

В середине июня вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что балльную систему нужно видоизменить. Россия планирует ратифицировать 102-ю конвенцию Международной организации труда. По ней средняя пенсия должна быть не меньше 40% от средней зарплаты по стране. По словам Голиковой, нынешняя система не сможет обеспечить такие пропорции. Значит, ее нужно модернизировать.

Кстати, многие эксперты с такой постановкой вопроса согласны. Накопления в виртуальных баллах демотивируют россиян работать вбелую. Потому что реальная сумма, которую получишь в старости, будет зависеть от стоимости коэффициента. Этим значением очень легко управлять - отсюда и недоверие.

Татьяна Голикова.

Пошаговая инструкция:

Посчитайте свою будущую пенсию

1. Заходите на сайт pfrf.ru в раздел «Личный кабинет». Используете логин и пароль от портала «Госуслуги» (если вас там еще нет, регистрируйтесь - это удобно).

2. Находите раздел «Получить информацию: о сформированных пенсионных правах».

3. Смотрите, набрали ли вы минимальный стаж. Для тех, кто уходит на пенсию в этом году, он составляет 9 лет. А в 2024 году вырастет до 15 лет (пока выше поднимать не планировали).

4. Если минимальный стаж есть или к моменту назначения пенсии точно будет, смотрим графу «Баллы». Перемножаем каждый из них на 81,5 рубля. Это стоимость пенсионного коэффициента сейчас, в 2018 году.

5.Добавляете к полученному 4983 рубля. Это фиксированный платеж для всех, кто заслужит трудовую пенсию. То есть будет иметь минимально необходимый стаж и минимально необходимое число баллов: не менее 13,8 балла в 2018 году и не менее 30 баллов в 2025 году.

6. Получаете ту пенсию, на которую вы могли бы рассчитывать уже сейчас (если бы вам исполнилось 55 и 60 лет). Если вы продолжаете работать, то число баллов будет расти - соответственно будет расти и будущая пенсия.

P.S. Даже если какие-то параметры пенсионной системы сейчас будут меняться, основные факторы для получения более высокой пенсии, скорее всего, останутся без изменений. Чем больше стаж и чем выше белая зарплата, тем пособие от государства в будущем будет солиднее.