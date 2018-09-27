Депутаты поддержали назначение Кожемяко врио губернатора Приморья

СЕГОДНЯ 08:11 2018-09-27T08:11:38+03:00

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Депутаты Приморского края позитивно оценили назначение Олега Кожемяко на должность временно исполняющего обязанности главы региона. Парламентарии уверены, что этот политик обладает достаточной силой и влиянием, чтобы вывести еще один российский субъект на путь развития.

"Я оцениваю кандидатуру Кожемяко позитивно, как человека, который жил здесь, работал. Он прошел три субъекта РФ, и везде при его работе было позитивно и благополучно. Думаю, Кожемяко для региона – лучше, чем "варяг", — высказал свое мнение председатель комитета по региональной политике и законности краевого парламента Джамбулат Текиев.

Аналогичную позицию озвучил и замглавы комитета по экономической политике и собственности законодательного собрания края Алексей Козицкий. По его словам, Кожемяко является губернатором–"тяжеловесом", у которого уже есть наработанные связи в Дальневосточном федеральном округе. Однако его назначение может говорить и о "серьезном кадровом дефиците управленцев".

"Одного человека переводят из региона в регион. Это серьезный сигнал к тому, что нужно воспитывать кадры и давать возможность работать социальным лифтам", - цитирует РИА Новости Козицкого.

Напомним, что 16 сентября в Приморье прошел второй тур выборов губернатора. По итогам голосования оба кандидата - врио главы региона Андрей Тарасенко и Андрей Ищенко - обвинили друг друга в фальсификациях. В результате Центральная избирательная комиссия рекомендовала местному избиркому признать выборы недействительными.

Вскоре после этого президент РФ Владимир Путин указал на то, что данный регион нельзя оставлять без руководства и назначил губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко врио главы Приморья, передает сайт kp.ru.