Скандальные выборы в Приморье отменяет Москва. А самим приморцам - вроде бы пофиг

СЕГОДНЯ 19:25 2018-09-19T20:26:33+03:00

Ищенко всю позапрошлую ночь считал себя губернатором, а утром вдруг обнаружил – что нет Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Голосование во 2-м туре признано недействительными. И впервые на выборах в России предстоит 3-й тур. Спецрепортаж Владимира Ворсобина [фото, видео]

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КАКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ? ВЫ ШУТИТЕ?

Я не придал значения пророческим словам чуть не ставшего губернатором Приморского края коммуниста и главы строительной фирмы Андрея Ищенко, требовавшего не отменять итоги выборов. И не только потому что прибыл к нему в кабинет прямо с самолета «Москва-Владивосток» в сонном коматозе.

Просто на третье утро после выборов слова горе-кандидата слышались странно. Неуместно и даже нелепо.

Словно Ищенко по какой-то загадочной причине считал, что у него есть шанс сломать систему. Причем в самый что ни на есть безнадежный момент - когда она ощетинилась и по-капелевски шагала на обнаглевших «красных».

Только-только краевой избирком досчитал голоса до победы единоросса Андрея Тарасенко. А глава ЦИК Элла Панфилова уже целые сутки звонко докладывала из телевизора – дескать, ничего странного, что при подсчете 97% голосов, уверенно побеждал коммунист Ищенко, а потом вопреки арифметике – в итоге их проиграл. Мол, поздно поступили данные из дальних регионов. Панфилова терпеливо объясняла, чтостопроцентная явка и голосование на некоторых участках может объясняться не тотальной фальсификацией приморских выборов, а голосованием приписанных к Уссурийску экипажей судов. Матросы, дескать, поголовно обожают и.о. губернатора — бывшего подводника и сделать с этим ничего не могут.

Интернетный Владивосток уже расслабился и хохотал, постя фотографии проржавевших еще в прошлом веке и брошенных на берегу кораблей, на которых, по документам, словно скелеты на «Летучем голландце» приписаны верные губернатору матросы.

Но Ищенко судорожно ходил по пустому кабинету, отправляя куда-то смс-ки и телеграммы, и периодически кричал кому-то в трубку:

- Надо ни в коем случае не допустить отмену результатов выборов! Они сейчас продавливают Тарасенко, но в Приморье начнется, …, революция!

Из слов Ищенко, который всю позапрошлую ночь считал себя губернатором, а утром вдруг обнаружил – что нет («Замы Тарасенко выходят из кабинета председателя краевого избиркома, идут молча мимо меня, улыбаются… А я выхожу на улицу, солнце светит, а в душе отчаяние пустота – …, украли победу!» - говорит мне кандидат-коммунист), выходило – не нужны новые выборы. Он губернатор. Точка.

Ищенко даже сгоряча решил объявить голодовку, но позвонил Зюганов. Сказал: «Иди домой, вымойся, поешь. Впереди большая битва...»

- Я Зюганову перед выборами сказал: «Если хотите меня сдать, скажите, я не буду на полную катушку баллотироваться». Зюганов пообещал не сдавать.

- Какая революция?! – зевал я, щурясь в кабинете Ищенко от мирного приморского солнца. - Не может быть на Руси третий тур?! Не Украина же времен Ющенко и Януковича… Да и кто позволит в России учинить такое незапланированное непотребство!

На митинг в поддержку «народного губернатора» (как себя называет Ищенко) пришли от силы две тысячи человекФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Да что там говорить - меня из аэропорта подвозил таксист, в прошлые выходные впервые в жизни пришедший на выборы. Говорит, знакомый механик предложил поучаствовать в хорошем деле проголосовать за Тарасенко за 500 рублей. Деньги пришли на карту. И самое интересное – «нифига нестыдно». Говорит, большинству местных неинтересно – какого цвета выигравший миллионер. «Красный» или «бело-синий». Все равно, мол, ничего не изменится…

Поэтому в массе своей народ безмолвствует. И на митинг в поддержку «народного губернатора» (как себя называет Ищенко) пришли от силы две тысячи человек.

Ну то есть решительно все было против коммуниста. Но ровно до тех пор, пока не начался вечер…

Вечером по приморскому времени просыпается Москва, столица нашей Родины.....

«КАРАСИ» НА ПОЖАРЕ

То что во Владике творится что-то тектонически нехорошее, ты обнаруживаешь постепенно.

Сначала говоришь с первым десятков знакомых владивостокцев и вдруг начинаешь чувствовать… необычайно заразную ярость.

Впечатление – русские выборы здесь осточертели всем, а несчастный Тарасенко (которого тут скорее уважают, как трудолюбивого, хотя и несколько косноязычного мужика) – просто попал не в тот город, не в то время, да и не на тот пост.

Журналисты и общественники ругают и.о. губернатора за непубличность. Политологи - за слабый предвыборный штаб. А все остальные откровенно потешаются над и.о. губернатора всего лишь за одну сказанную Путину фразу:

«Я бегаю за этой рекой, которае меняет русло, и считаю ущерб от этих карасиков».

Тарасенко тут скорее уважают, как трудолюбивого, хотя и несколько косноязычного мужикаФото: Артём КАБАНКОВ

Приморье подняло своего главу на смех и теперь называет его «карасиком», что обрушило рейтинг несчастного окончательно.

И последним, до кого дошло – что Тарасенко проваливается на выборов, была его собственная команда. Она-то, судя по всему, и побежала тушить пожар в самый последний момент. Причем самым варварским способом, ошарашив методами не только всеповидавшую местную прессу (сразу после закрытия участков, члены избиркома вручную включали противопожарную сигнализацию, туда врывались пожарные и полиция, на руках выносившие ненужных наблюдателей), но в итоге даже циничную Москву…

Но главное, что погубило Тарасенко – обида приморцев. Пиарщики и.о. губернатора, по словам местного политолога Юрия Коломейцева, совершили двойную ошибку.

- Они зачем-то на второй тур стали раскручивать явку, - говорит политолог. - Администрация буквально принуждала прийти на выборы, видимо, не подозревая о существовании закономерности – чем выше явка, тем сильнее протестное голосование. В итоге, на второй тур в отличие от первого, пришли совсем другие люди – многие с желанием «назло маме отморозить уши». И когда штаб Тарасенко понял ошибку, он, пытаясь спастись, совершает ошибку еще страшнее. Приморская Власть, по сути, показала людям, что их голосование ничего не решает. И что ради своих интересов, на их мнение ей плевать. Это было сделано так демонстративно и грубо, что люди поняли – их унизили.

Так же во Владивостока сегодня прошла акция в поддержку ТарасенкоФото: Артём КАБАНКОВ

«ЗЮГАНОВ ТРЕБУЕТ ВЫДЕРЖКИ»

… К приморскому вечеру среды, когда Москва проснулась, глава ЦИК Памфилова объявила, что итоги таких грязных выборов, какие случились в Приморье, все-таки надо отменить (смотрите «Дословно»).

И Тарасенко в сердцах бросил журналистам: «Я уже не буду участвовать». Но потом, похоже, решил сражаться до конца. Его сторонники провели типовой «правительственный митинг», состоящий из школьников, студентов, бюджетников и сочувствующих и.о. губернатору. И на нем Тарасенко объявил после криков одобрения: «Добро, давайте остановимся пока на том, что на третий тур надо идти».

Но, сойдя со сцены, опять признался журналистам: «Я считаю, не надо мне идти на третий тур, чисто по-мужски. Я могу работать и в другом месте».

А Ищенко в это время стоял среди немногочисленных сторонников и давал десятки интервью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/669488" frameborder="0"></iframe> Ищенко о выборе приморцев.Митинг кандидата в губернаторы от КПРФ, Владивосток, 19 сентября 2018Александр ВАСИЛЬЕВ

- Зюганов волнуется, - говорил не без гордости Ищенко. - Звонит чуть ли не каждый час, требует выдержки настоящего коммуниста. Звонят из московских газет, говорят, и в западных изданиях статьи печатают.

- То что выборы отменили – это хорошо или плохо? – спрашиваю я коммуниста.

- Плохо, – отвечает счастливый Ищенко. - Я выиграл эти выборы!

- Но вы же пойдете на третий тур?

- Как скажет партия, - усмехнулся приморский бизнесмен-коммунист. - Партия скажет надо, комсомол ответит – есть!

Глава Центризбиркома Элла Памфилова признала выборы губернатора в Приморском крае недействительнымиФото: GLOBAL LOOK PRESS

ДОСЛОВНО

Памфилова прослезилась от таких нарушений

Глава Центризбиркома Элла Памфилова не смогла сдержать слез, говоря об отмене результатов губернаторских выборов в Приморском крае.

- Вроде бы в общей доле очень ничтожны нарушения. Но несколько точек, типа Уссурийска, Артема, Советского района... Знаете, как обидно. Взяли огромную работу и перечеркнули ее. Столько всего сделали, все прозрачно, идем шаг шагом - и тут такой удар под дых.

Я специально попросила вынести этот вопрос на упреждение, чтобы все услышали - никому спуска не будет. Мы не позволим никому перечеркивать нашу работу, очень серьезная ответственность будет.

Мы решительно готовы на отмену выборов. Пусть услышат это все организаторы выборов, исполнительные власти регионов, кандидаты, наши комиссии. Никому спуска не будет.

Мы подготовили очень серьезный материал, и президент в курсе. У меня нет оглядки ни на кого. Президент четкую задачу поставил: выборы должны быть прозрачные. Любой материал, где моей компетенции, может быть, не хватает или правоохранительные органы не дорабатывают, тут же попадает на стол к президенту.

СКАЗАНО

«Я хочу напомнить неоднократно произнесенные президентом слова о приоритетности чистоты и справедливости выборов. Поэтому подобную позицию ЦИКа (рекомендовавшего отменить итоги второго тура в Приморье, - ред.), безусловно, в Кремле ценят и поддерживают. Путину важнее не поддержанный им кандидат, а легитимность и прозрачность выборов.»

Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь президента России.

КСТАТИ

На самом деле по количеству нарушений на выборах коммунист-коммерсант и подводник-губернатор могут еще поспорить - у кого больше. На команду Ищенко жалоб тоже хватает, в том числе на подкуп избирателей.

И вся властная московская армада двинулась в Приморье разбираться явно не просто так. С такой скоростью и скученностью чиновники обычно бегут наводить порядок когда им дает щелчка президент. А он четко дал понять: чистота выборов — святое. Ставить под сомнение голосование народа — не позволено никому.

И, кстати, как стало известно редакции «КП», после всего случившегося «Единая Россия» не будет снова выдвигать Тарасенко в губернаторы.

Наверное, это правильно.

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