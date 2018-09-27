2018-09-27T14:20:00+03:00
Политика

Госдума приняла закон о дополнительном выходном дне для диспансеризации сотрудников

Ко второму чтению в законопроект была внесена поправка, согласно которой работники предпенсионного возраста и пенсионеры получат два дня на диспансеризацию
Екатерина БОЛГОВА
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Госдума приняла закон о дополнительном выходном для диспансеризацииГосдума приняла закон о дополнительном выходном для диспансеризацииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В четверг, 27 сентября, на пленарном заседании Госдумы принят в третьем, окончательном чтении закон о дополнительном выходном для диспансеризации. Ко второму чтению в документ внесли поправку, согласно которой сотрудники предпенсионного возраста и пенсионеры получат два дня на эти цели ежегодно с сохранением средней зарплаты.

На рассмотрении нижней палаты парламента законопроект находился больше года, так как проводились дополнительные консультации. В пояснительной записке к документу отмечается, что в настоящее время сотрудникам сложно воспользоваться своим правом на диспансеризацию, так как проходить ее надо в рабочее время.

В правительстве отмечали, что работодатели уже обязаны создавать работникам условия для прохождения медицинских осмотров, согласно федеральному закону "Об основах охраны здоровья граждан". Накануне законопроект был принят во втором чтении. В документ была внесена поправка о двух дня для диспансеризации пенсионерам и гражданам предпенсионного возраста.

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