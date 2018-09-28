Спикер Госдумы против выделения депутатам представительских расходов

28 Сент. 23:57 2018-09-29T00:18:31+03:00

Володин напомнил парламентариям, что для решения точечных проблем есть государственные программы и национальные проекты

Изменить размер текста: A A

Отвечая на предложение депутата от думской фракции коммунистов Веры Ганзя оплачивать парламентариям представительские расходы, председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что для решения точечных проблем есть государственные программы и национальные проекты.

«Депутат должен добиваться того, чтобы в них были включены вопросы, в решении которых заинтересованы наши избиратели. Это и развитие села, и ремонт дорог, и развитие медицины, строительство школ и инфраструктуры, и ряд других важных вопросов», - сказал он.

Спикер ГД подчеркнул, что при обсуждении этих вопросов на заседаниях в рамках комитетов, трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений, «депутаты могут и должны отстаивать интересы своих избирателей», есть также возможность инициировать инвестиционные, благотворительные проекты.

«Желание помочь своим избирателям поддерживаю, но против того, чтобы создавались непонятные фонды и выделялись представительские средства», - подытожил Вячеслав Володин.

Напомним, с чего все началось. Как ранее сообщал сайт kp.ru, депутат Вера Ганзя пожаловалась, что львиную долю своей зарплаты она тратит на представительские расходы, в итоге ей не хватает на жизнь, «одни долги по кредитной карте».