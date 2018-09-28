Спикер Госдумы против выделения депутатам представительских расходов
Отвечая на предложение депутата от думской фракции коммунистов Веры Ганзя оплачивать парламентариям представительские расходы, председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что для решения точечных проблем есть государственные программы и национальные проекты.
«Депутат должен добиваться того, чтобы в них были включены вопросы, в решении которых заинтересованы наши избиратели. Это и развитие села, и ремонт дорог, и развитие медицины, строительство школ и инфраструктуры, и ряд других важных вопросов», - сказал он.
Спикер ГД подчеркнул, что при обсуждении этих вопросов на заседаниях в рамках комитетов, трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений, «депутаты могут и должны отстаивать интересы своих избирателей», есть также возможность инициировать инвестиционные, благотворительные проекты.
«Желание помочь своим избирателям поддерживаю, но против того, чтобы создавались непонятные фонды и выделялись представительские средства», - подытожил Вячеслав Володин.
Напомним, с чего все началось. Как ранее сообщал сайт kp.ru, депутат Вера Ганзя пожаловалась, что львиную долю своей зарплаты она тратит на представительские расходы, в итоге ей не хватает на жизнь, «одни долги по кредитной карте».