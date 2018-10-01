2018-10-01T13:42:15+03:00
В мире

Арестованное в Турции за долги собственника судно Streamline было продано

В ближайшее время планируется также погасить задолженность по зарплате перед его командой
Александр ДЖУМАЕВ
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«Streamline» (IMO 8866711, флаг Коморских островов). Фото: @Aleksander, MarineTraffic.com«Streamline» (IMO 8866711, флаг Коморских островов). Фото: @Aleksander, MarineTraffic.com
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Собственник арестованного в конце июня этого года судна Streamline продал корабль другой компании. Полученные деньги планируется использовать для того, чтобы выплатить зарплату морякам, находившимся на судне в момент его ареста.

Владелец судна Streamline, ходившего под флагом Коморских островов, задолжал турецким властям около 420 тысяч долларов США. На момент ареста корабль находился в аварийном состоянии и должен был встать на ремонт, сообщает ТАСС. Задолженность по зарплате перед командой судна, в свою очередь, составляет примерно 36 тысяч американских долларов.

«Streamline - там формальности оформляют, всех рассчитают. В воскресенье улетел в Турцию представитель компании, которая купила пароход », – цитирует ТАСС собственника судна, который ранее заявлял о том, что долги перед моряками будут погашены в сентябре.

По словам технического директора Азово-Донской территориальной организации Российского профсоюза моряков (РПМ) Александр Рубцова, профсоюз подал иск на судовладельца в турецкий суд. В решении вопроса участвовали и сотрудники консульства России в Стамбуле.

Ранее сайт kp.ru писал о задержании судна Streamline в порту Стамбула.

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