2018-10-01T13:51:34+03:00
В мире

Кремль прокомментировал удар Ирана по организаторам теракта в Ахвазе

Москва против нахождения в САР иностранных военных на нелегитимной основе
Сакина НУРИЕВА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: Валерий Шарифулин ТАССПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: Валерий Шарифулин ТАСС
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал удар иранских военных по организаторам теракта в Ахвазе и их объектам на восточном берегу Евфрата в Сирии. Песков заявил, что Москва намерена продолжать борьбу с терроризмом в Сирии.

«Борьба в Сирии с террористическими организациями будет продолжена», — сказал пресс-секретарь журналистам. Кроме того, Песков напомнил, что позиция Москвы по поводу нахождения в САР на нелегитимной основе иностранных военных «очень хорошо известна».

Ранее Иран ударил ракетами по сирийским боевикам, устроившим теракт в Ахвазе. Атака была произведена корпусом "стражей исламской революции" (КСИР) по территории к востоку от реки Ефрат.

Трагический инцидент произошел утром 22 сентября, когда жители города собрались на площади ради торжественной церемонии.

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