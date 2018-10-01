Кремль прокомментировал удар Ирана по организаторам теракта в Ахвазе

СЕГОДНЯ 13:51 2018-10-01T13:51:34+03:00

Москва против нахождения в САР иностранных военных на нелегитимной основе

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал удар иранских военных по организаторам теракта в Ахвазе и их объектам на восточном берегу Евфрата в Сирии. Песков заявил, что Москва намерена продолжать борьбу с терроризмом в Сирии.

«Борьба в Сирии с террористическими организациями будет продолжена», — сказал пресс-секретарь журналистам. Кроме того, Песков напомнил, что позиция Москвы по поводу нахождения в САР на нелегитимной основе иностранных военных «очень хорошо известна».

Ранее Иран ударил ракетами по сирийским боевикам, устроившим теракт в Ахвазе. Атака была произведена корпусом "стражей исламской революции" (КСИР) по территории к востоку от реки Ефрат.

Трагический инцидент произошел утром 22 сентября, когда жители города собрались на площади ради торжественной церемонии.