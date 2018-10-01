Иран ударил ракетами по сирийским боевикам, устроившим теракт в Ахвазе

СЕГОДНЯ 09:10 2018-10-01T09:10:17+03:00

Атака была произведена корпусом "стражей исламской революции" по территории к востоку от реки Ефрат

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Элитный корпус "стражей исламской революции" (КСИР) нанес авиаудар по территории Сирии в районе к востоку от реки Евфрат, где, по информации иранских властей, находились организаторы теракта на военном параде в Ахвазе.

Напомним, что трагический инцидент произошел утром 22 сентября, когда жители города собрались на площади ради торжественной церемонии. Четверо боевиков открыли огонь по толпе, пытаясь добраться до высокопоставленных гостей парада. Стрельба длилась около 10 минут, после чего террористы были ликвидированы.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что жертвами теракта стали 29 человек, еще более 60 получили ранения. Среди пострадавших женщины и дети. Между тем, ответственность за случившееся взяли на себя сразу две террористические группировки - "Исламское государство" (запрещена в РФ) и "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе". Между тем, в самом Тегеране вину за стрельбу возложили на Соединенные Штаты и "страну Персидского залива".

По данным агентства Fars, по крайней мере на одной из баллистических ракет, которые выпустили в этот понедельник, 1 октября, по организаторам теракта, было написано "Смерть Америке" и "Смерть Израилю".