2018-10-01T17:05:19+03:00
В мире

Ле Пен назвала Азнавура "великим" и несравненным"

Трагическую новость французский политик прокомментировала у себя в Твиттере
Сакина НУРИЕВА
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Все французы оплакивают его талантВсе французы оплакивают его талантФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава французской партии Национальное объединение Марин Ле Пен прокомментировала на своей странице Twitter смерть знаменитого певца Шарля Азнавура. Политик назвала его "великим" и "несравненным".

«Великий певец и несравнимый поэт, он оставил нам репертуар непревзойдённого богатства. Все французы оплакивают его талант», - написала Ле Пен.

Известный французский шансонье Шарль Азнавур умер в своей квартире в Париже в ночь с воскресенья на понедельник, 1 октября. На момент смерти артисту было 94 года.

Предлагаем вам взглянуть на 10 фактов об Шарле Азнавуре, чье настоящее имя - Шахнур Вахинак Азнавурян. По словам Льва Лещенко, Азнавур был человеком, который «Озвучил эпоху своим голосом».

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