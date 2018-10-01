10 фактов о Шарле Азнавуре: помогал пострадавшим от землетрясения в Армении и провалил первый концерт

СЕГОДНЯ 15:40 2018-10-01T16:08:49+03:00

Мы собрали несколько фактов о легендарном певце Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Легендарный шансонье скончался в своем доме в возрасте 94 лет [видео]

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В ночь на 1 октября ушел из жизни знаменитый французский шансонье Шарль Азнавур. Артист скончался в своем доме на юге Франции. Ему было 94 года. Мы собрали несколько фактов о легендарном певце.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/671223" frameborder="0"></iframe> Лучшие песни Шарля Азнавура.

1. Настоящее имя - Шахнур Вахинак Азнавурян. Его родители эмигрировали из Армении в 1922 году во Францию, где через два года родился будущий артист. Для удобства его стали называть Шарлем.

2. Азнавур учился в школе всего два года - с 9 лет он уже выступал в кафе. И даже смог кормить этим семью во время оккупации Парижа немцами, пока его отец добровольцем сражался на фронте.

Первый его большой концерт провалился и критики советовали ему сменить профессиюФото: GLOBAL LOOK PRESS

3. «Крестной мамой» Азнавура стала Эдит Пиаф - она заметила дуэт, в котором Азнавур пел с Пьером Рошом, и взяла их с собой а гастроли в 1946 году. С этого момента началась профессиональная карьера шансонье.

4. В 1950 году певец стал выступать самостоятельно. Тогда он окончательно переделал свое имя, «потеряв» окончание от фамилии Азнавурян. Первый его большой концерт провалился и критики советовали ему сменить профессию.

5. Через пять лет он впервые снялся в кино. А как киноактера его стали воспринимать после фильма Трюффо «Не стреляйте в пианиста».

6. К своему сорокалетию всемирно известный шансонье был автором 1000 песен.

В 1950 году певец стал выступать самостоятельноФото: GLOBAL LOOK PRESS

7. После землетрясения в Армении в 1988 году он создал­ фонд помощи «Азнавур и Армения», которым руководил до сих пор. А в 2008 году он получил гражданство Армении.

8. В 76 лет Шарль Азнавур был назначен министром культуры Франции.

9. С 1977 года Азнавур жил в Швейцарии, в вилле над озером, потому что там… самые маленькие налоги. Еще до Жерара Депардье он заявил: «Хватит петь для налогового управления», после того, как отдал больше 70 процентов налогов.

10. У Шарля Азнавура шестеро детей от трех жен, с последней - шведкой Уле Торсель они были вместе 47 лет.

К своему сорокалетию всемирно известный шансонье был автором 1000 песенФото: GLOBAL LOOK PRESS

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