«Озвучил эпоху своим голосом»: Лещенко прокомментировал смерть Шарля Азнавура

СЕГОДНЯ 16:19 2018-10-01T16:19:31+03:00

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Советский и российский певец эстрады Лев Лещенко прокомментировал в эфире Радио «Комсомольская правда» смерть знаменитого французского шансонье Шарля Азнавура.

«Он озвучил целую эпоху своим голосом. Такой в общем гуманист, позитив, пассионарий в каком-то смысле, он создал направление шансона. После него появились все эти Жильберы Беко там и прочие французские шансонье. И Дассен, и многие другие. Но он человек мира был. Жалко, что делать, ну, дожил до преклонных лет, пел, в хорошей форме...печально просто…», - сказал Лещенко.

По словам певца, популярность Азнавура в нашей стране началась с кинофильма Тегеран, где прозвучала его песня «Вечная любовь».

«Я сейчас в Алма-Ате, ко мне на концерте подошли люди и попросили спеть «Вечную любовь». Это никак не связано с его уходом из жизни, просто совпадение», - отметил Лещенко.

Как сообщал сайт «КП», Шарль Азнавур ушел из жизни в ночь с воскресенья на понедельник, 1 октября, в своем доме на юге Франции. На момент смерти знаменитому артисту было 94 года.