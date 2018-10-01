2018-10-01T18:31:12+03:00
Политика

«Хотелось бы посмотреть на Скрипаля»: Захарова прокомментировала очередные «правильные» выводы СМИ об инциденте в Солсбери

Лондон продолжает информационные вбросы через британскую прессу, действуя по принципу «мы обвиняем, а вы должны оправдываться»
Денис СУХОВ
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Антон Новодережкин/ТАССОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Лондон продолжает рапространять через британскую прессу инсинуации о причастности неких «сотрудников ГРУ» к инциденту в Солсбери, руководствуясь принципом «мы обвиняем, а вы должны оправдываться».

О этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

«Британская пресса сделала очередной «правильный» вывод в солсберецкой истории: раз за несколько дней в Москве никто официально не предъявил Чепигу, значит, значит Боширов и есть Чепига или Чепига и есть Боширов», - написала Захарова.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, «британские коллеги» действуют «без затей».

«От Москвы требуют провести смотрины «сотрудников ГРУ», «героев России» и других виртуальных якобы участников драмы», - продолжила Захарова.

В свою очередь британская сторона в принципе ничего не рассказывают о ходе следствия, кроме «политических заявлений и сливов в специально созданные для таких нужд псевдоСМИ».

«Я напомню: хотелось бы до Чепиги посмотреть на Скрипаля». - заключила представитель МИД РФ.

Напомним, в начале марта в городе Солсбери в критическом состоянии госпитализировали британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. По версии Лондона, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, якобы произведенного в России.

По версии британскимх СМИ, непосредственными исполнителями покушения на Скрипаля являются «агенты ГРУ», действовавшие под псевдонимами Руслан Боширов и Александр Петров. При этом утверждается, что на самом деле Боширов якобы является полковником ГРУ Анатолием Чепигой.

Отметим, что Сергей и Юлия Скрипаль, если верить британским властям, уже поправились и были выписаны из больницы. Тем не менее, их место нахождения держится в секрете, а сам Сергей Скрипаль до сих пор ни разу не выступил на камеру.

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