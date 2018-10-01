Университетская преподавательница «агента ГРУ» Александра Петрова: Саша снабжает спортивным питанием высокопоставленных чиновников

СЕГОДНЯ 01:15 2018-10-01T01:31:42+03:00

4 марта, Солсбери. Уличная камера зафиксировала Боширова (слева) и Петрова в полукилометре от дома, где жил британский шпион Сергей Скрипаль. У Петрова за плечами рюкзак. А вдруг в нем действительно продукты для здорового питания? Которые заказал Скрипаль. Звучит на первый взгляд бредово, но версии, которые нам предлагают британские СМИ, тоже порой излишне удивительны. Фото: REUTERS

Еще одна версия того, что молодые люди, которых Британия обвиняет в отравлении шпиона, могли делать в английском Солсбери

Изменить размер текста: A A

Загадочные личности - Александр Петров и Руслан Боширов - вот уже несколько недель не сходят с первых полос мировых и российских СМИ. Кто они? Откуда и что делали в Солсбери? Едва ли не каждый день появляются новые подробности их биографии. Которым можно верить, но скорее хочется не верить. Напомним, молодые люди уверяют, что в Солсбери, где отравили английского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, они приехали на экскурсию, и все случившееся с ними - нелепое совпадение. Про себя мужчины рассказали, что занимаются бизнесом, который связан с распространением продуктов спортивного питания.

«Мечтал быть следователем»

В редакцию «КП» обратилась женщина, которая заявила, что она преподавала у Александра Петрова в университете.

- Я давно уже переехала из России, живу в Германии, - заявила читательница, пожелавшая не называть своего имени. - Когда я увидела по ТВ Петрова, Сашу я сразу узнала.

- А в каком университете вы преподавали?

- Не могу сказать. Иначе вы сразу найдете все информацию о Саше. А вдруг его жизнь сейчас в опасности? Скажу только, что этот вуз не в Москве. Петров учился на юрфаке, мечтал быть следователем. Общительный, но не болтливый, умный. Я его старше всего лет на 5, так что мы очень хорошо общались и даже подружились. Семья очень хорошая - мама, папа, брат-погодок. Отец у него военный, и переехали в наш город откуда-то с Севера (по одной из версий, Петров уроженец города Котлас Архангельской области. - Ред.).

- Вы уверены? Точно он?

- Да-да, конечно! А еще он в те годы был горд, что их с братом наградили за спасение людей. Волею судеб они оказались добровольцами на одном крупном ЧП. И тогда он английский стал учить, я только вернулась со стажировки из-за границы. Так он ко мне приходил заниматься после пар.

- А что за крупное ЧП?

- Это опять выведет вас на Петрова. Я поспрашиваю у его друзей-знакомых, можно ли такое рассказывать, - женщина повесила трубку.

Несколько дней в редакцию никто не перезванивал, и мы уже было подумали, что все рассказанное - розыгрыш. Но вскоре женщина снова вышла на связь и рассказала еще более удивительные вещи.

Слет ЗОЖников?

- Почитайте в интернете про линейку продуктов здорового питания... - называет бренд (название есть в редакции, но на всякий случай мы его решили не публиковать).

- Хорошо, почитаем, - ответили мы. - Но скажите, вам удалось связаться с родными Петрова?

- Я пообщалась со своими бывшимы коллегами по вузу. Они все Сашу узнали, но напуганы случившимся и отказываются говорить. Вы про питание посмотрите. Саша им занимается и распространяет в очень серьезных кругах, я выяснила. Это сетевой маркетинг вроде «Гербалайфа». И в Солсбери есть известная химлаборатория Porton Down - военный технопарк. Но они там занимаются в том числе и разработкой спортивного питания - там же тоже применяется химия. В Солсбери было мероприятие, что-то вроде семинара для тех, кто занимается распространением этого питания. В Англии, где никто никогда не лезет в чужие дела, очень удобно собираться. А тип спортивного питания, которым занимается Саша, - он в некоторых странах под запретом. Вот потому он и не стал его называть в интервью. Саша всегда зожником был, еще в студенческие годы в качалку ходил, «Гербалайфом» увлекался. Мы еще подсмеивались над ним из-за этого. А сейчас несмешно.

- То есть вы не верите, что Петров из ГРУ?

- Нет, конечно. Никакой он не отравитель. Он - Саша Петров - человек, приближенный к элите. Там в этих кругах и продавал это свое питание. ЗОЖ - это сейчас очень модно среди высокопоставленных людей. Вы, кстати, посмотрите - цены-то на эти порошки немаленькие. Одна банка под 100 евро, а для курса надо несколько десятков!

Смотрим. Действительно, такое питание есть. Страна производства не ясна - то ли Франция, то ли Англия, где есть официальные представительства. А в США эти препараты отказались сертифицировать еще в 2015 году.

В России чудо-порошки официально не продаются. И даже через посредников практически не найти. И можно было бы эту версию вообще забыть, но тут неожиданно мы наткнулись на аккаунт некоего Petrowa в заблокированной в России профессиональной соцсети LinkedIn. И он значится именно как распространитель того самого питания в Германии в Берлине.

Но на наши письма этот Petrow так и не ответил. Не ответили и официальные представители компании.

Скриншот сайта, на котором продаются экокосметика, биодобавки. Именно это, а не боевой яд, по версии нашей читательницы, и распространяет Александр Петров.

Скрипаль увлекался «Гербалайфом»

Возможно ли, что британский шпион Сергей Скрипаль тоже употреблял ЗОЖ-продукты? И мог быть как-то связан с Петровым и Бошировым? Мы позвонили его племяннице Виктории.

- Когда-то дядя увлекался «Гербалайфом», но очень давно. Он в Италии тогда жил. И жена его пила для похудения эти порошки. И нам они привозили капсулы.

- А в последнее время мог он пить что-то подобное?

- Не могу сказать. У дяди Сережи диабет 1-го типа инсулинозависимый. Так что он всегда следил за своим питанием. Гречку вот всегда ел, так как она снижает уровень сахара в крови. Никогда не курил. Да и пил редко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Дело Скрипалей»: недоговаривают обе стороны

Отравление в Солсбери и попытки найти виновных в нем уже обросли таким количеством несуразностей, что постепенно это дело из трагедии превращается в бесконечный анекдот. Британские СМИ и «независимые расследователи» успели нарыть кучу смехотворных «улик» и вывалить с десяток версий преступления - одну абсурдней другой. Официальные лица в Лондоне в основном предпочитают помалкивать, если не считать истеричных заявлений премьер-министра Терезы Мэй о том, что за покушением на Скрипалей стоит Россия и ее зловещая спецслужба ГРУ. Правда на всякий случай эти обвинения всегда разбавляются словами «с высокой долей вероятности». (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Это другой человек: пластический хирург прокомментировал фотографию ГРУшника Чепиги, которого выдают за Боширова

Интернет-издание The Insider и группа Вellingcat разразились новой «сенсацией». Оказывается, Руслан Боширов, которого Лондон обвиняет в покушении на Скрипалей, на самом деле никакой не Боширов, а полковник ГРУ и «Герой России» Анатолий Чепига. В качестве доказательства приводят фотографию якобы молодого Боширова. Снимок «сыщики» отыскали среди фотографий выпускников военных училищ, где готовят сотрудников ГРУ (перебрали альбомы с 2001 до 2003 года). Мужчина действительно похож на Руслана Боширова. Однако со стопроцентной уверенностью сказать, что это один и тот же человек - нельзя. Вот и эксперты, с которыми пообщалась «Комсомолка», сомневаются в достоверности расследования (подробности)

КСТАТИ

«Похоже, уши и нос Боширова специально фотошопили»

Пользователи микроблога Твиттер упражняются в остроумии по поводу сходства Руслана Боширова и Анатолия Чепиги. (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Три доказательства, почему «Боширов» не мог быть «агентом ГРУ» и отравителем Скрипалей

«КП» проанализировала "расследование" Bellingcat и The Insider вместе с военным экспертом, который имеет отношение к Главному Управлению Генштаба Министерства обороны России (подробности)

МЕЖДУ ТЕМ

100 тысяч рублей за информацию о Петрове и Боширове: «Комсомольская правда» объявляет вознаграждение для читателей

«Комсомольская правда» объявляет вознаграждение в 100 тысяч рублей для читателей, которые предоставят в редакцию существенную и подтвержденную фактами информацию о жизни Александра Петрова и Руслана Боширова - двух россиян, которых Великобритания обвиняет в отравлении Скрипалей в Солсбери. (подробности)

В ТЕМУ

Полковник ГРУ - о новых подробностях «дела Скрипалей в британской прессе: «Чистильщики» ходят за «братками», а не офицерами ГРУ

Мир еще не «пережевал» выпорхнувшую из недр английских спецслужб весть о «двух офицерах ГРУ», якобы совершивших покушение на Скрипалей, как лондонская Daily Mirror (опять-таки - со ссылкой на источник в службах безопасности Великобритании) огорошила человечество новой сенсацией. (подробности)