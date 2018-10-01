2018-10-01T01:31:42+03:00
В мире

Университетская преподавательница «агента ГРУ» Александра Петрова: Саша снабжает спортивным питанием высокопоставленных чиновников

Еще одна версия того, что молодые люди, которых Британия обвиняет в отравлении шпиона, могли делать в английском Солсбери
Дина КАРПИЦКАЯ
Поделиться:
4 марта, Солсбери. Уличная камера зафиксировала Боширова (слева) и Петрова в полукилометре от дома, где жил британский шпион Сергей Скрипаль. У Петрова за плечами рюкзак. А вдруг в нем действительно продукты для здорового питания? Которые заказал Скрипаль. Звучит на первый взгляд бредово, но версии, которые нам предлагают британские СМИ, тоже порой излишне удивительны.4 марта, Солсбери. Уличная камера зафиксировала Боширова (слева) и Петрова в полукилометре от дома, где жил британский шпион Сергей Скрипаль. У Петрова за плечами рюкзак. А вдруг в нем действительно продукты для здорового питания? Которые заказал Скрипаль. Звучит на первый взгляд бредово, но версии, которые нам предлагают британские СМИ, тоже порой излишне удивительны.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Загадочные личности - Александр Петров и Руслан Боширов - вот уже несколько недель не сходят с первых полос мировых и российских СМИ. Кто они? Откуда и что делали в Солсбери? Едва ли не каждый день появляются новые подробности их биографии. Которым можно верить, но скорее хочется не верить. Напомним, молодые люди уверяют, что в Солсбери, где отравили английского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, они приехали на экскурсию, и все случившееся с ними - нелепое совпадение. Про себя мужчины рассказали, что занимаются бизнесом, который связан с распространением продуктов спортивного питания.

«Мечтал быть следователем»

В редакцию «КП» обратилась женщина, которая заявила, что она преподавала у Александра Петрова в университете.

- Я давно уже переехала из России, живу в Германии, - заявила читательница, пожелавшая не называть своего имени. - Когда я увидела по ТВ Петрова, Сашу я сразу узнала.

- А в каком университете вы преподавали?

- Не могу сказать. Иначе вы сразу найдете все информацию о Саше. А вдруг его жизнь сейчас в опасности? Скажу только, что этот вуз не в Москве. Петров учился на юрфаке, мечтал быть следователем. Общительный, но не болтливый, умный. Я его старше всего лет на 5, так что мы очень хорошо общались и даже подружились. Семья очень хорошая - мама, папа, брат-погодок. Отец у него военный, и переехали в наш город откуда-то с Севера (по одной из версий, Петров уроженец города Котлас Архангельской области. - Ред.).

- Вы уверены? Точно он?

- Да-да, конечно! А еще он в те годы был горд, что их с братом наградили за спасение людей. Волею судеб они оказались добровольцами на одном крупном ЧП. И тогда он английский стал учить, я только вернулась со стажировки из-за границы. Так он ко мне приходил заниматься после пар.

- А что за крупное ЧП?

- Это опять выведет вас на Петрова. Я поспрашиваю у его друзей-знакомых, можно ли такое рассказывать, - женщина повесила трубку.

Несколько дней в редакцию никто не перезванивал, и мы уже было подумали, что все рассказанное - розыгрыш. Но вскоре женщина снова вышла на связь и рассказала еще более удивительные вещи.

Слет ЗОЖников?

- Почитайте в интернете про линейку продуктов здорового питания... - называет бренд (название есть в редакции, но на всякий случай мы его решили не публиковать).

- Хорошо, почитаем, - ответили мы. - Но скажите, вам удалось связаться с родными Петрова?

- Я пообщалась со своими бывшимы коллегами по вузу. Они все Сашу узнали, но напуганы случившимся и отказываются говорить. Вы про питание посмотрите. Саша им занимается и распространяет в очень серьезных кругах, я выяснила. Это сетевой маркетинг вроде «Гербалайфа». И в Солсбери есть известная химлаборатория Porton Down - военный технопарк. Но они там занимаются в том числе и разработкой спортивного питания - там же тоже применяется химия. В Солсбери было мероприятие, что-то вроде семинара для тех, кто занимается распространением этого питания. В Англии, где никто никогда не лезет в чужие дела, очень удобно собираться. А тип спортивного питания, которым занимается Саша, - он в некоторых странах под запретом. Вот потому он и не стал его называть в интервью. Саша всегда зожником был, еще в студенческие годы в качалку ходил, «Гербалайфом» увлекался. Мы еще подсмеивались над ним из-за этого. А сейчас несмешно.

- То есть вы не верите, что Петров из ГРУ?

- Нет, конечно. Никакой он не отравитель. Он - Саша Петров - человек, приближенный к элите. Там в этих кругах и продавал это свое питание. ЗОЖ - это сейчас очень модно среди высокопоставленных людей. Вы, кстати, посмотрите - цены-то на эти порошки немаленькие. Одна банка под 100 евро, а для курса надо несколько десятков!

Смотрим. Действительно, такое питание есть. Страна производства не ясна - то ли Франция, то ли Англия, где есть официальные представительства. А в США эти препараты отказались сертифицировать еще в 2015 году.

В России чудо-порошки официально не продаются. И даже через посредников практически не найти. И можно было бы эту версию вообще забыть, но тут неожиданно мы наткнулись на аккаунт некоего Petrowa в заблокированной в России профессиональной соцсети LinkedIn. И он значится именно как распространитель того самого питания в Германии в Берлине.

Но на наши письма этот Petrow так и не ответил. Не ответили и официальные представители компании.

Скриншот сайта, на котором продаются экокосметика, биодобавки. Именно это, а не боевой яд, по версии нашей читательницы, и распространяет Александр Петров.

Скриншот сайта, на котором продаются экокосметика, биодобавки. Именно это, а не боевой яд, по версии нашей читательницы, и распространяет Александр Петров.

Скрипаль увлекался «Гербалайфом»

Возможно ли, что британский шпион Сергей Скрипаль тоже употреблял ЗОЖ-продукты? И мог быть как-то связан с Петровым и Бошировым? Мы позвонили его племяннице Виктории.

- Когда-то дядя увлекался «Гербалайфом», но очень давно. Он в Италии тогда жил. И жена его пила для похудения эти порошки. И нам они привозили капсулы.

- А в последнее время мог он пить что-то подобное?

- Не могу сказать. У дяди Сережи диабет 1-го типа инсулинозависимый. Так что он всегда следил за своим питанием. Гречку вот всегда ел, так как она снижает уровень сахара в крови. Никогда не курил. Да и пил редко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Дело Скрипалей»: недоговаривают обе стороны

Отравление в Солсбери и попытки найти виновных в нем уже обросли таким количеством несуразностей, что постепенно это дело из трагедии превращается в бесконечный анекдот. Британские СМИ и «независимые расследователи» успели нарыть кучу смехотворных «улик» и вывалить с десяток версий преступления - одну абсурдней другой. Официальные лица в Лондоне в основном предпочитают помалкивать, если не считать истеричных заявлений премьер-министра Терезы Мэй о том, что за покушением на Скрипалей стоит Россия и ее зловещая спецслужба ГРУ. Правда на всякий случай эти обвинения всегда разбавляются словами «с высокой долей вероятности». (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Это другой человек: пластический хирург прокомментировал фотографию ГРУшника Чепиги, которого выдают за Боширова

Интернет-издание The Insider и группа Вellingcat разразились новой «сенсацией». Оказывается, Руслан Боширов, которого Лондон обвиняет в покушении на Скрипалей, на самом деле никакой не Боширов, а полковник ГРУ и «Герой России» Анатолий Чепига. В качестве доказательства приводят фотографию якобы молодого Боширова. Снимок «сыщики» отыскали среди фотографий выпускников военных училищ, где готовят сотрудников ГРУ (перебрали альбомы с 2001 до 2003 года). Мужчина действительно похож на Руслана Боширова. Однако со стопроцентной уверенностью сказать, что это один и тот же человек - нельзя. Вот и эксперты, с которыми пообщалась «Комсомолка», сомневаются в достоверности расследования (подробности)

КСТАТИ

«Похоже, уши и нос Боширова специально фотошопили»

Пользователи микроблога Твиттер упражняются в остроумии по поводу сходства Руслана Боширова и Анатолия Чепиги. (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Три доказательства, почему «Боширов» не мог быть «агентом ГРУ» и отравителем Скрипалей

«КП» проанализировала "расследование" Bellingcat и The Insider вместе с военным экспертом, который имеет отношение к Главному Управлению Генштаба Министерства обороны России (подробности)

МЕЖДУ ТЕМ

100 тысяч рублей за информацию о Петрове и Боширове: «Комсомольская правда» объявляет вознаграждение для читателей

«Комсомольская правда» объявляет вознаграждение в 100 тысяч рублей для читателей, которые предоставят в редакцию существенную и подтвержденную фактами информацию о жизни Александра Петрова и Руслана Боширова - двух россиян, которых Великобритания обвиняет в отравлении Скрипалей в Солсбери. (подробности)

В ТЕМУ

Полковник ГРУ - о новых подробностях «дела Скрипалей в британской прессе: «Чистильщики» ходят за «братками», а не офицерами ГРУ

Мир еще не «пережевал» выпорхнувшую из недр английских спецслужб весть о «двух офицерах ГРУ», якобы совершивших покушение на Скрипалей, как лондонская Daily Mirror (опять-таки - со ссылкой на источник в службах безопасности Великобритании) огорошила человечество новой сенсацией. (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Дело об отравлении Сергея Скрипаля»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Дина КАРПИЦКАЯ

 
Читайте также
Три доказательства, почему «Боширов» не мог быть «агентом ГРУ» и отравителем Скрипалей
«КП» проанализировала "расследование" Bellingcat и The Insider вместе с военным экспертом, который имеет отношение к Главному Управлению Генштаба Министерства обороны России (бывшему ГРУ)
Новости 24