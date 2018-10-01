2018-10-01T18:26:23+03:00
Происшествия

Водитель рассказала подробности столкновения маршрутки и четырех авто в Москве

Женщина успела перестроиться в другой ряд за пару секунд до ДТП
Ася РОМАНЧУК
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Пострадавшая рассказал о страшной аварии в МосквеПострадавшая рассказал о страшной аварии в МосквеФото: Иван ВИСЛОВ
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Крупная авария, которая произошла сегодня на северо-западе Москвы, травмировала девять человек. Татьяна Трушина одна из тех, кто отделался легкими ушибами. Женщина успела перестроиться в соседний раз всего за пару секунд до ДТП.

Непосредственная участница аварии на пересечении улиц Свободы и Планерная в Москве рассказала, как столкнулись маршрутное такси и четыре легковых автомобиля.

Татьяна находилась за рулем автомобиля Hyundai. Буквально за несколько секунд до ДТП она перестроилась в свободный ряд.

Это спасло женщине жизнь, в столкновении она получила легкие травмы.

- Я стояла на запрещающий сигнал светофора и решила переехать в свободный правый ряд. А буквально через три-четыре секунды оглушительный, страшный звук. Меня задело только немного, - рассказывает Татьяна телеканалу «360».

Авария произошла 1 октября в столице, после полудня. Всего в ДТП пострадали девять человек, одну женщину доставляли в больницу вертолетом.

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