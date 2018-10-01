Похорны Шарля Азнавура пройдут в коммуне Монфор-л'Амори недалеко от Парижа
Похороны великого шансонье Шарля Азнавура пройдут во Франции, в коммуне Монфор-л'Амори, расположенной недалеко от Парижа. Отмечается, что такова была была последняя воля знаменитого артиста.
В коммуне Монфор-л'Амори располагался один из домов Азнавура, в котором он проводил много времени со своей семьей. Здесь же певец завещал похоронить себя.
«Моя земля — это французская земля. В монастыре XII века в моей коммуне Монфор-л'Амори сооружен специальный небольшой семейный склеп», - говорил Азнавур.
Кроме того, Елисейский дворец рассматривает возможность организации траурной церемонии в Армении — на исторической родине предков Азнавура. Предполагается, что дань уважения покойному шансонье отдаст президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Ереван в рамках саммита Международной организации Франкофонии 11-12 октября.
Как сообщал сайт «КП», Шарль Азнавур ушел из жизни в ночь на 1 октября в своем доме на юге Франции. Но момент смерти артисту было 94 года.