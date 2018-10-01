В Москве произошел дорожный конфликт со стрельбой

СЕГОДНЯ 23:08 2018-10-01T23:09:34+03:00

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На Ленинградском шоссе города Москвы произошел дорожный конфликт, во время которого один водитель ранил другого из травматического пистолета. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД по столице.

В ведомстве отметили, что сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 19:32 мск. Сотрудники полиции, прибывшие по адресу Ленинградское шоссе, 354/1, установили, что два водителя поспорили на дороге, и один их них выстрелил в другого, вероятнее всего из травматического оружия. Оппонент получил ранение, также повреждена его машина, передает ТАСС.

Подозреваемого сотрудники правоохранительных органов задержали в Зеленограде. Обстоятельства и причины стрельбы устанавливаются

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что 16 сентября в одном из московских дворов на севере столицы раздались выстрелы. Ранения получили два человека. Инцидент произошел вечером около 23:10 мск, на Ангарской улице.