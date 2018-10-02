2018-10-02T02:11:16+03:00
Политика

Климкин подозревает Россию в размещении ядерного оружия в Крыму

Глава МИД Украины пообещал подготовить резолюцию ООН по милитаризации полуострова
Юлия ДИВЕЕВА
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин.Министр иностранных дел Украины Павел Климкин.Фото: СОЦСЕТИ
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Россия превратила Крым в одну огромную военную базу и разместила там ядерное оружие. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«У нас есть обоснованные подозрения, что там может быть ядерное оружие или, как минимум, инфраструктура для ядерного оружия», — сказал он в эфире телеканала ATR.

По словам Климкина, именно из Крыма идут российские поставки военной техники и оружия в Сирию. Поэтому Украина намерена подготовить проект специальной резолюции ООН по вопросу «милитаризации Крыма».

«Есть такая идея сделать отдельную резолюцию относительно милитаризации оккупированного Крыма», — заявил украинский министр.

Ранее сайт kp.ru сообщал о другом, не менее абсурдном обвинении Климкина. Глава МИД Украины завил в своем видеообращении, что именно Россия нагнетает напряженность с этническими венграми в Закарпатье.

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