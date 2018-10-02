Рогозин: У Роскосмоса появились проблемы в работе с NASA

СЕГОДНЯ 03:07 2018-10-02T03:07:49+03:00

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У госкорпорации, управляющей космической отраслью РФ стали возникать проблемы во взаимодействии с американским Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Проблемы с NASA, безусловно, появились, но не по вине NASA, а по вине тех американских кругов, которые окружают NASA, которые диктуют им определенные условия», - пояснил он в эфире Первого канала.

По его словам, он знает сотрудников NASA, которые жалуются на огромное давление, которое на них оказывается «со стороны оголтелых русофобов». Он отметил, что для американских коллег потеря Роскосмоса в качестве партнера подобна смерти.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Рогозин в понедельник поздравил NASA с 60-летием и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в новых проектах. Американские коллеги поблагодарили его и Роскосмос за теплые пожелания и отметили, что с нетерпение ожидают новых совместных исследовательских работ которые «были в прошлом, есть в настоящем и будут в будущем».