Эйфелеву башню подсветили золотом в память об Азнавуре

СЕГОДНЯ 03:51 2018-10-02T03:59:10+03:00

Эйфелева башня окрасилась в золото в память о Шарле Азнавуре Фото: СОЦСЕТИ

На Йенском мосту в Париже играли его самые популярные песни [видео]

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В Париже вечером 1 октября Эйфелеву башню подсветили золотом в память об известном французском певце Шарле Азнавуре. Распоряжение отдала мэр французской столицы Анна Идальго.

«Сегодня вечером Париж отдаст дань уважения Шарлю Азнавуру, на Йенском мосту будут проигрываться его самые красивые песни, а на гигантском экране будут показываться его фотографии», - написала она в своем Twitter.

Эйфелева башня подсвечена золотом в память о Шарле Азнавуре.REPLAY - L hommage de Paris et la Tour Eiffel Charles Aznavour. R my Buisine tait en direct.

Ряд французских политиков и творческих деятелей призвали организовать общенациональную церемонию прощания с певцом. Однако как отметил экс-президент страны Франсуа Олланд решение будет оставаться за семьей Азнавура.

Как сообщал сайт kp.ru, певец и актер Шарль Азнавур умер в своем доме на юге Франции в ночь на 1 октября. На момент смерти артисту было 94 года.

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ДОСЬЕ "КП"

Шарль Азнавур (настоящее имя Шарль Азнавурян) родился 22 мая 1924 года в Париже, в семье армян.

В 9 лет поступил в «Театр Маленького Народа». А в 1965 году представлял в «Олимпии» свой сольный концерт в сопровождении оркестра Поля Мориа. Гастролировал по всему миру - от Бангкока до Нью-Йорка. В 1981 году записал мега-альбом Charles Aznavour chante Dimey. В декабре 1988 года, после землетрясения в Армении, основал движение «Азнавур для Армении» и привез миллионы франков на восстановление разрушенного Спитака.

С 2009 года являлся послом Армении в Швейцарии, где прожил много лет. За всю свою жизнь Азнавур написал и исполнил порядка 1300 песен, продал более 200 млн дисков.