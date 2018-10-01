Умер Шарль Азнавур, знаменитый французский шансонье

СЕГОДНЯ 15:03 2018-10-01T16:10:35+03:00

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Стало известно, что в ночь с воскресенья на понедельник, 1 октября, умер Шарль Азнавур - известный французский шансонье. На момент смерти артисту было 94 года.

По данным издания AFP, артист скончался в собственном доме на юге Франции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/671223" frameborder="0"></iframe> Лучшие песни Шарля Азнавура.

Напомним, что в апреле этого года Шарль Азнавур прилетал в Санкт-Петербург, чтобы дать концерт в БКЗ "Октябрьский", однако буквально за полчаса до начала выступления организаторы все отменили.

Умер Шарль Азнавур, знаменитый французский шансоньеФото: GLOBAL LOOK PRESS

Оказалось, что во время репетиции артист почувствовал себя нехорошо и был доставлен в больницу. Оказалось, что у легендарного певца обострилась язва желудка, и в результате мужчина оказался не на сцене, а в палате под капельницей. Петербургские врачи сделали все, чтобы облегчить состояние маэстро, и утром 26 апреля он улетел обратно в Париж.

Сайт kp.ru писал о том, что позже в окружение певца говорили, будто Азнавуру стало лучше, и состояние его здоровье никаких опасений у медиков не вызывает.

Его настоящая фамилия АзнавурянФото: GLOBAL LOOK PRESS

ДОСЬЕ "КП"

Шарль Азнавур (настоящее имя Шарль Азнавурян) родился 22 мая 1924 года в Париже, в семье армян.

В 9 лет поступил в «Театр Маленького Народа». А в 1965 году представлял в «Олимпии» свой сольный концерт в сопровождении оркестра Поля Мориа. Гастролировал по всему миру - от Бангкока до Нью-Йорка. В 1981 году записал мега-альбом Charles Aznavour chante Dimey. В декабре 1988 года, после землетрясения в Армении, основал движение «Азнавур для Армении» и привез миллионы франков на восстановление разрушенного Спитака.

С 2009 года являлся послом Армении в Швейцарии, где прожил много лет. За всю свою жизнь Азнавур написал и исполнил порядка 1300 песен, продал более 200 млн дисков.

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1. Настоящее имя - Шахнур Вахинак Азнавурян. Его родители эмигрировали из Армении в 1922 году во Францию, где через два года родился будущий артист. Для удобства его стали называть Шарлем.

2. Азнавур учился в школе всего два года - с 9 лет он уже выступал в кафе. И даже смог кормить этим семью во время оккупации Парижа немцами, пока его отец добровольцем сражался на фронте (подробности)

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