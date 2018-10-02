Борис Джонсон отложит Brexit, если станет премьер-министром

СЕГОДНЯ 07:47 2018-10-02T07:47:59+03:00

Экс-глава МИД считает, что Великобритании необходимо больше времени, чтобы получить уступки от Евросоюза

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Бывший мэр Лондона и экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон отложит выход страны из состава Евросоюза на полгода, в случае своей победы на выборах премьер-министра. Об газете The Sun рассказали соратники политика по Консервативной партии.

Они пояснили, что бывший министр уверен в том, что Лондону нужно больше времени, чтобы получить преимущество в переговорах с Брюсселем. Его план отодвигает Brexit на конец октября 2019 года. Об идее Джонсона стало известно накануне его выступления на ежегодной конференции Консервативной партии, которая проходит в Бирмингеме.

Некоторые члены кабинета министров уже высказались против этой затеи.

«Люди не станут мириться с задержкой Brexit даже на один день, поэтому я сказал Борису, что не думаю, что его план сработает. Сейчас всё очень запутано, но через шесть месяцев лучше не станет, поэтому нам придется сейчас выйти из ЕС», - приводит его слова издание.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, 28 сентября Джонсон представил свой план по выходу страны из Евросоюза. Документ включает шесть пунктов, первый из которых упраздняет все положения существующего плана по Brexit. Политик критикует нынешнее правительство королевтсва за уступки ЕС в соглашении, определяющем отношения сторон после разрыва.