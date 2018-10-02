Правительство Японии ушло в отставку в полном составе

СЕГОДНЯ 07:50 2018-10-02T07:50:17+03:00

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Правительство Японии в полном составе отправилось в отставку, чтобы премьер страны Синдзо Абэ мог провести кадровые перестановки по итогам состоявшихся в сентябре выборов председателя правящей Либерально-демократической партии.

В понедельник, 2 октября, на экстренном заседании правительства все его члены подали соответствующие заявления, которые тут же были приняты главой высшего исполнительного органа.

Спустя несколько часов был объявлен новый состав кабмина. Так, ключевые политики сохранили свои посты. Речь идет о генеральном секретаре правительства Ёсихидэ Суге, министре финансов Таро Асо, главе МИД Таро Коно, министре экономики, промышленности и торговли Хиросигэ Сэко, министре госземель и транспорта Кэйити Исии и министре экономического восстановления Тосимицу Мотэги.

Кроме того, в правительство вошли 12 новых лиц, что является самым значительным показателем с 2012 года. Среди громких перестановок - замена главы оборонного ведомства Ицунори Онодэру депутатом нижней палаты парламента Такэси Иваем, передает NHK.

Сайт kp.ru писал о том, что этот срок в качестве главы правительства стал уже третьим для Синдзо Абэ. Он будет возглавлять кабмин вплоть до 2021 года.