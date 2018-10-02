2018-10-02T15:03:41+03:00
В мире

В Турции приговорили брата проведника Гюлена к 10,5 года тюрьмы

Кутбеттина Гюлена обвинили в пособничестве террористам
Сакина НУРИЕВА
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Кутбеттин Гюлен был задержан в октябре 2016 году в ИзмиреКутбеттин Гюлен был задержан в октябре 2016 году в Измире
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Приговор брату проповедника Фетхуллаха Гюлена - Куббетину Гюлену вынес суд турецкого города Измир. Подсудимого приговорили к тюремному заключению сроком на 10 лет и 6 месяцев.

Куббетина обвинили в членстве в вооруженной террористической организации. Передает издание "Анадолу".

Брата оппозиционного проповедника осудили в соответствии с положением закона о борьбе с терроризмом. Во время озвучивания приговора адвокат подсудимого находился в зале.

Кутбеттин Гюлен был задержан в октябре 2016 году в Измире.

28 сентября во время своей поездки в Берлин президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал канцлера Германии Ангелу Меркель экстрадировать сторонников Фетхуллаха Гюлена. На что Меркель ответила, что необходимо больше узнать о ФЕТО, чтобы сравнивать членов данной организации с террористами.

Летом 2016 года турецкая оппозиция попыталась устроить политический переворот в Турции. В ночь на 16 июля группа мятежников захватила отель в Мармарисе, где отдыхал Эрдоган.

Президент покинул гостиницу буквально за несколько минут до нападения. Предотвращая покушение, погибли два сотрудника полиции. Турция считает проповедника Фетуллаха Гюлена, ныне проживающего в США, лидером политической оппозиции и основателем организации ФЕТО.

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