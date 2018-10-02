2018-10-02T15:22:17+03:00
Политика

«Грубо сколоченная провокация»: Нарышкин прокомментировал «дело Скрипалей»

Глава СВР отметил, что даже если предположить, что перед какой-то спецслужбой стояла задача отравить Скрипаля, она была исполнена непрофессионально
Екатерина БОЛГОВА
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Директор Службы внешней разведки Сергей НарышкинДиректор Службы внешней разведки Сергей НарышкинФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал дело об отравлении Скрипалей в британском Солсбери грубо сколоченной провокацией.

"Если бы даже перед какой-то спецслужбой стояла такая задача, то так, как это было сделано, сделано непрофессионально", - сказал Нарышкин на презентации двухтомника "История Крыма".

Он отметил, что «это была грубо сколоченная и сшитая провокация», передает ТАСС.

Напомним, 4 марта британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери. Власти Великобритании заявили, что это было воздействие нервно-паралитическим веществом, а к отравлению «с высокой долей вероятности» была причастна Россия. Россия категорически отвергла эти обвинения, предложив провести совместное расследование инцидента. Однако Лондон проигнорировала эту инициативу.

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй 5 сентября заявила в парламенте, что в покушении на Скрипалей подозреваются два человека - Александр Петров и Руслан Боширов. Позже в интервью они отвергли эти обвинения.

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