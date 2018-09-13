Первое интервью Петрова и Боширова: Мы - туристы и поехали в Лондон оторваться

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-13T14:00:09+03:00

Александр Петров и Руслан Боширов, рассказали, что ездили в Британию обычными туристами Фото: скриншот видео

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Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает отравителями Скрипале и сотрудниками ГРУ, рассказали, что ездили в Британию обычными туристами. А связи со спецслужбами отрицают.

Интервью с Петровым и Бошировым - подозреваемыми по делу Скрипалей.Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян взяла интервью у подозреваемых по делу Скрипалей - Александра Петрова и Руслана Боширова. Смотрите видеозапись беседы с отравителями Скрипалей

- С самого начала мы планировали приехать в Лондон и оторваться, грубо говоря. Это была не бизнес-поездка. Мы распланировали так, что мы и в Лондоне побываем, и съездим в Солсбери. Друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город, - сообщил в интервью главреду RT Маргарите Симоньян Александр Петров.

В Солсбери, где жил бывший британский шпион Сергей Скрипаль, они были, по их словам, менее часа.

Так анонсировали интервью Петрова и Боширова в британских СМИ

- Мы прибыли в Солсбери 3 марта и пытались погулять по городу, но оставались там только полчаса из-за снегопада. Конечно, мы направились посмотреть Стоунхедж , но не смогли сделать это, потому что везде было грязное месиво. Мы промокли, сели на ближайший поезд и вернулись (в Лондон), - добавил Боширов.

Петров и Боширов также заявили, что занимаются бизнесом в сфере спортивного питания, отсюда и частые заграничные поездки. При этом после того, как их обвинили в инциденте со Скрипалями, работа бизнесменов стала невыносимой. Оба также отметили, что в прямом смысле слова опасаются за свою жизнь.

- Мне реально страшно, я напуган. Я даже не знаю, что будет завтра, - признался Боширов.

- Просто хочется спрятаться и спокойно отсидеться все это время. Такой популярности нам точно не нужно, - добавил Петров.

Что касается самого Сергея Скрипаля, россияне уверяют, что до всей этой шумихи даже не знали, кто он вообще такой.

- Я вообще не слышал до вот этой ситуации эту фамилию, - подчеркнул Руслан Боширов.

КСТАТИ

Симоньян сообщила, что взяла интервью у «подозреваемых» по делу Скрипалей

Главный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что накануне она побеседовала с Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых британская прокуратура считает подозреваемыми в покушении 4 марта на Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочери Юлии (подробности)

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