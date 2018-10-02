Козак поддержал предложение о введении социальной нормы энергопотребления

СЕГОДНЯ 15:38 2018-10-02T15:40:58+03:00

Идея предусматривает оплату по базовому тарифу и его рост при превышении потолка энергопотребления в месяц

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Российский вице-премьер Дмитрий Козак поддержал идею по введению социальной нормы энергопотребления для граждан. Предложение Минэкономразвития и Минэнерго подразумевает оплату по базовому тарифу и его увеличение при росте ежемесячного потолка энергопотребления.

"Вице-премьер Козак поддержал предложения Минэкономразвития и Минэнерго, касающиеся нормы потребления, однако конкретные параметры дифференциации тарифов еще прорабатываются, дано соответствующее поручение", - сказал официальный представитель вице-премьера Илья Джус.

Он отметил, что кабмин давно обсуждает вопрос "расшивки" перекрестного субсидирования в электроэнергетике. По словам Джуса, "рассматривался комплекс мер по снижению объемов перекрестного субсидирования и его более справедливого распределения между группами потребителей" на совещании у вице-премьера 19 сентября.

Определенные параметры применения тарифов находятся в разработке, передает ТАСС.

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Потребление в рамках установленного потолка будет оплачиваться по «базовому» тарифу, остальное - по повышенному (подробности).