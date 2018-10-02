2018-10-02T16:10:23+03:00
В мире

Вучич: Сербия сохранит принцип нейтралитета в военной сфере

По словам сербского лидера, его страна является единственным государством на Западных Балканах с таким курсом
Екатерина БОЛГОВА
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Президент Сербии Александар ВучичПрезидент Сербии Александар ВучичФото: REUTERS
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На встрече с президентом России Владимиром Путиным лидер Сербии Александар Вучич заявил, что его страна остается верна принципу нейтралитета в военной сфере.

"Сербия как независимое и свободное государство будет сохранять военный нейтралитет и, я думаю, что Сербия сегодня является единственной страной на Западных Балканах с таким определением", - сказал Вучич во вторник, 2 октября.

Он отметил, что Сербия признательна России за поддержку ее интересов во время многочисленных провокаций.

"Мне надо выразить огромную признательность вам лично, уважаемый господин президент, за твердую позицию, которую вы занимаете в защиту международного права и жизненно важных национальных и государственных интересов Республики Сербия", - сказал Вучич, обращаясь к Путину по-русски

При этом он назвал "очень сложной" обстановку на Западных Балканах.

"Сербия как государство сталкивается с многочисленными провокациями на ежедневном уровне", - добавил Вучич, передает ТАСС.

Напомним, ранее Вучич пригласил Путина в Белград.

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