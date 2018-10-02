Вучич: Сербия сохранит принцип нейтралитета в военной сфере
На встрече с президентом России Владимиром Путиным лидер Сербии Александар Вучич заявил, что его страна остается верна принципу нейтралитета в военной сфере.
"Сербия как независимое и свободное государство будет сохранять военный нейтралитет и, я думаю, что Сербия сегодня является единственной страной на Западных Балканах с таким определением", - сказал Вучич во вторник, 2 октября.
Он отметил, что Сербия признательна России за поддержку ее интересов во время многочисленных провокаций.
"Мне надо выразить огромную признательность вам лично, уважаемый господин президент, за твердую позицию, которую вы занимаете в защиту международного права и жизненно важных национальных и государственных интересов Республики Сербия", - сказал Вучич, обращаясь к Путину по-русски
При этом он назвал "очень сложной" обстановку на Западных Балканах.
"Сербия как государство сталкивается с многочисленными провокациями на ежедневном уровне", - добавил Вучич, передает ТАСС.
Напомним, ранее Вучич пригласил Путина в Белград.