Песней Монеточки и Noize MC «Чайлдфри» заинтересовался СКР

СЕГОДНЯ 04:56 2018-10-03T05:18:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Песней «Чайлдфри» в исполнении Noize MC и певицы Лизы Монеточки (настоящее имя Елизавета Гырдымова) заинтересовался Следственный комитет России.

На текст песни правоохранителям пожаловался московский адвокат Сергей Афанасьев. Он утверждает, что в ней есть строчки, которые могут спровоцировать подростков на суицид. В главке МВД по Москве заявление столичного юриста рассмотрели и передали в СКР «с целью проведения дальнейшей проверки и принятия обоснованного решения», сообщает телеканал «360».

Клип хип-хоп исполнителя Noize MC и певицы Монеточки «Чайлдфри» вышел 1 июня прошлого года, за это время его посмотрели на YouTube более пяти с половиной миллионов человек. Авторы песни утверждают, что их композиция – своего рода сатира, но многие считают ее провокационной.

Noize MC - Чайлдфри (feat. монеточка).Многие считают эту песню провокационной

Ранее сайт kp.ru писал, что 14 сентября на Первом канале вышел очередной выпуск популярного шоу «Поле чудес», в котором участвовала Лиза Монеточка. Девушка даже вышла в финал, угадав слово «паршивый», поцеловалась с Леонидом Якубовичем и получила от него в подарок мультиварку.

МЕЖДУ ТЕМ

Чайлдфри: Без детей жить веселей?

Набирающее во всем мире силу движение чайлдфри становится все более популярным и в России (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лиза Монеточка: биография восходящей звезды поколения Z

Лиза Монеточка – тоненькая рыжая девушка, которая скромно играет на синтезаторе и нежным детским голоском напевает совсем не детские песни. За пару лет юная певица покорила весь интернет, а теперь делает первые шаги и на телевидении. Подростки массово распевают хиты “Каждый раз” и “Нимфоманка”, музыкальные критики до пены у рта спорят о феномене Монеточки, а взрослые просто тихонько включают ее песни в машине по пути на работу. Так кто же она - 20-летний кумир миллионов (подробности).