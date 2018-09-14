2018-09-14T23:25:56+03:00
Звезды

Монеточка на «Поле чудес»: певица поцеловалась с Якубовичем и получила мультиварку

Угадав слово «паршивый», Елизавета Гырдымова вышла в финал
Дарья ИВАШКИНА
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Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) приняла участие в шоу «Поле Чудес»Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) приняла участие в шоу «Поле Чудес»Фото: кадр с видео
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Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) приняла участие в шоу «Поле Чудес» на Первом канале. Передача с ее участием вышла в эфир в пятницу, 14 сентября.

Девушка, оказавшись во второй тройке игроков, первой догадалась, как правильно продолжить фразу: «Бреем, стрижем бобриком-ежом, из лысых делаем плешивых, лечим…». Угадав слово «паршивый», она вышла в финал конкурса, но выиграть его не смогла. Между тем с пустыми руками певица не ушла: ей все же досталась мультиварка.

Кроме того, артистка по традиции преподнесла подарок ведущему шоу. Она подарила Леониду Якубовичу фигурки, которые изображают его и ее саму, после чего получила крепкий поцелуй от ведущего. Помимо этого, Монеточка исполнила на шоу свою песню «Нет монет».

Стоит отметить, что запись игры доступна на сайте Первого канала.

Кстати, как сообщал сайт kp.ru, уральская певица ранее неоднократно подвергалась критике. Так, сначала ей досталось от Земфиры, которая назвала ее голос «омерзительным». А Елена Ваенга охарактеризовала творчество Монеточки одним словом - «жесть».

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