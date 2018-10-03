В Белом доме отрицают причастность Трампа к налоговым махинациям
Публикацию NYT о былых налоговых махинациях президента США Дональда Трампа прокомментировали а его администрации. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала статью назвала «вводящими в заблуждение нападками», а саму газету – «никуда не годной».
Она подчеркнула, что отца ее нынешнего шефа уже нет в живых около 20 лет, «и печально наблюдать эти вводящие в заблуждение нападки на семью Трампа со стороны никуда не годной New York Times». Разумеется, Сара Сандерс отрицала причастность американского лидера к каким-либо налоговым махинациям, передает The Washington Examiner.
«Много десятков лет назад Служба внутренних доходов рассмотрела и одобрила эти сделки», - заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в статье NYT утверждается, что Дональд Трамп вместе с братьями и сестрами с юных лет помогал занимавшемуся недвижимостью в Нью-Йорке отцу семейства избегать налогов, для чего даже была создана подставная фирма. Кроме того, издание написало, что президент якобы нелегально получил в наследство от отца не менее 413 миллионов долларов.
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