В Белом доме отрицают причастность Трампа к налоговым махинациям

СЕГОДНЯ 06:31 2018-10-03T06:42:08+03:00

Статью о том, что президент США нелегально получил наследство от своего отца, его пресс-секретарь назвала «вводящими в заблуждение нападками»

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Публикацию NYT о былых налоговых махинациях президента США Дональда Трампа прокомментировали а его администрации. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала статью назвала «вводящими в заблуждение нападками», а саму газету – «никуда не годной».

Она подчеркнула, что отца ее нынешнего шефа уже нет в живых около 20 лет, «и печально наблюдать эти вводящие в заблуждение нападки на семью Трампа со стороны никуда не годной New York Times». Разумеется, Сара Сандерс отрицала причастность американского лидера к каким-либо налоговым махинациям, передает The Washington Examiner.

«Много десятков лет назад Служба внутренних доходов рассмотрела и одобрила эти сделки», - заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в статье NYT утверждается, что Дональд Трамп вместе с братьями и сестрами с юных лет помогал занимавшемуся недвижимостью в Нью-Йорке отцу семейства избегать налогов, для чего даже была создана подставная фирма. Кроме того, издание написало, что президент якобы нелегально получил в наследство от отца не менее 413 миллионов долларов.