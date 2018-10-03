Погода в Москве на 3 октября 2018 года: температура воздуха составит +13 градусов

СЕГОДНЯ 07:07 2018-10-03T07:07:04+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 3 октября 2018 года

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Погода в Москве на 3 сентября 2018 года будет облачной с редкими прояснениями. В столице по-прежнему "гостят" дожди, которые местами могут быть не просто небольшими, но и умеренными.

Температура воздуха держится на уровне 11..13 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся. и данный показатель составит уже 5..7 градусов.

Что касается ветра, то в большинстве случаев потоки южного направления будут двигаться со скоростью 5-10 м/c. Местами они могут быть несколько сильнее - до 15 м/c.

Атмосферное давление же, по данным Гидрометцентра России, составит 738 миллиметров ртутного столба.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что минувший сентябрь стал самым солнечным в этом столетии. В дневные часы небо было ясным и безоблачным на протяжении 206 часов при норме в 147 часов.