Погода в Москве на 3 октября 2018 года: температура воздуха составит +13 градусов
Погода в Москве на 3 сентября 2018 года будет облачной с редкими прояснениями. В столице по-прежнему "гостят" дожди, которые местами могут быть не просто небольшими, но и умеренными.
Температура воздуха держится на уровне 11..13 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся. и данный показатель составит уже 5..7 градусов.
Что касается ветра, то в большинстве случаев потоки южного направления будут двигаться со скоростью 5-10 м/c. Местами они могут быть несколько сильнее - до 15 м/c.
Атмосферное давление же, по данным Гидрометцентра России, составит 738 миллиметров ртутного столба.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что минувший сентябрь стал самым солнечным в этом столетии. В дневные часы небо было ясным и безоблачным на протяжении 206 часов при норме в 147 часов.
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