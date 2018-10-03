2018-10-03T07:07:04+03:00
Происшествия

Погода в Москве на 3 октября 2018 года: температура воздуха составит +13 градусов

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 3 октября 2018 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Местами по городу ожидается умеренный дождьМестами по городу ожидается умеренный дождьФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Погода в Москве на 3 сентября 2018 года будет облачной с редкими прояснениями. В столице по-прежнему "гостят" дожди, которые местами могут быть не просто небольшими, но и умеренными.

Температура воздуха держится на уровне 11..13 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся. и данный показатель составит уже 5..7 градусов.

Что касается ветра, то в большинстве случаев потоки южного направления будут двигаться со скоростью 5-10 м/c. Местами они могут быть несколько сильнее - до 15 м/c.

Атмосферное давление же, по данным Гидрометцентра России, составит 738 миллиметров ртутного столба.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что минувший сентябрь стал самым солнечным в этом столетии. В дневные часы небо было ясным и безоблачным на протяжении 206 часов при норме в 147 часов.

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Президент Армении отправил в отставку шесть министров
В Белом доме отрицают причастность Трампа к налоговым махинациям
«Счет идет на недели»: Зарубежные СМИ сообщили, что Россия готовится отказаться от доллара
Путин поручил правительству найти деньги на поправки в пенсионное законодательство
Песней Монеточки и Noize MC «Чайлдфри» заинтересовался СКР
Воюющий в Донбассе российский актер Пашинин заговорил о самоубийстве
Трампа заподозрили в том, что он помогал своему отцу уклоняться от налогов
ВТБ объявил о выкупе 85% акций банка «Возрождение»
Макрон со второго раза принял отставку главы МВД Франции
При взрыве в дагестанской школе пострадали пятеро подростков
В госдепе США прокомментировали новость о поставке в Сирию российских С-300
Песков, комментируя заявление о готовности США уничтожить российские ракеты, сказал, что в Кремле не обращают внимания на слова постпредов
Три горбатых кита одновременно выпрыгнули из воды возле лодки с туристами
Российские туристы после «дела Скрипалей» стали чаще посещать Солсбери
Это было круче, чем на чемпионате мира по футболу! ЦСКА победил в "Лужниках" мадридский "Реал" 1:0
В Лондоне мужчина с ножом напал на пассажиров метро
Помпео встретится с Ким Чен Ыном в Пхеньяне 7 октября
Постпред США при НАТО заявила, что не грозила России упреждающими ударами в случае нарушения ДРСМД
Новым президентом Ирака избран Бархам Салех