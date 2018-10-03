Глава норвежской делегации признал Крым законной частью России

СЕГОДНЯ 08:52 2018-10-03T08:52:42+03:00

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Глава норвежской делегации Хендрик Вебер назвал Крымский полуостров законной частью России и признал, что всенародный референдум был проведен без нарушений прав человека.

"Позиция достаточно ясная и четкая. Мы считаем Крым законной частью Российской Федерации", — сказал политик.

Он добавил, что официальные власти Норвегии все еще сомневаются в легитимности событий 2014 года, но уже сейчас ситуация меняется, и многие начинают понимать, как все было на самом деле.

На фоне этого Вебер настаивает на немедленной отмене антироссийских санкций, в которых просто нет никакого смысла.

"Для меня санкции — это полная чушь и мы их должны прекратить прямо сейчас. Европейские страны сами страдают от санкций. Это разрушает рабочие места, разрушаются компании, другие сферы страдают", — цитирует РИА Новости главу делегации.

По мнению норвежца, санкционная политика, направленная против России, является скорее политическим решением, которое, вероятно, принимается в Вашингтоне.

Напомним, что делегация из скандинавской страны будет находиться в Крыму с 30 сентября до 6 октября. В программе — посещение Ялты, Севастополя и других городов, а также встречи с населением, студентами, депутатами, журналистами, знакомство с достопримечательностями полуострова.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что норвежцы уже успели оценить симферопольский аэропорт и темпы развития региона, от которых они были просто "в шоке".