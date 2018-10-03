2018-10-03T08:52:42+03:00
Политика

Глава норвежской делегации признал Крым законной частью России

По мнению Хендрика Вебера, европейские страны должны немедленно отменить санкции в отношении РФ
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Крым является законной частью РоссииКрым является законной частью РоссииФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Глава норвежской делегации Хендрик Вебер назвал Крымский полуостров законной частью России и признал, что всенародный референдум был проведен без нарушений прав человека.

"Позиция достаточно ясная и четкая. Мы считаем Крым законной частью Российской Федерации", — сказал политик.

Он добавил, что официальные власти Норвегии все еще сомневаются в легитимности событий 2014 года, но уже сейчас ситуация меняется, и многие начинают понимать, как все было на самом деле.

На фоне этого Вебер настаивает на немедленной отмене антироссийских санкций, в которых просто нет никакого смысла.

"Для меня санкции — это полная чушь и мы их должны прекратить прямо сейчас. Европейские страны сами страдают от санкций. Это разрушает рабочие места, разрушаются компании, другие сферы страдают", — цитирует РИА Новости главу делегации.

По мнению норвежца, санкционная политика, направленная против России, является скорее политическим решением, которое, вероятно, принимается в Вашингтоне.

Напомним, что делегация из скандинавской страны будет находиться в Крыму с 30 сентября до 6 октября. В программе — посещение Ялты, Севастополя и других городов, а также встречи с населением, студентами, депутатами, журналистами, знакомство с достопримечательностями полуострова.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что норвежцы уже успели оценить симферопольский аэропорт и темпы развития региона, от которых они были просто "в шоке".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В общих собраниях жильцов будут участвовать не менее 10 человек
Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 1370 человек
Пашинян призвал прекратить акцию протеста у здания парламента Армении
Французская полиция поймала грабителя-рецидивиста, сбежавшего из тюрьмы на вертолете
Минобороны показало видео выгрузки комплексов С-300 в Сирии
На Украине считают, что их катера "невидимы" для российского флота
В центре Лондона с небоскреба упала стеклянная панель, убив прохожего
Секретная служба США перехватила подозрительный конверт для Трампа
Погода в Москве на 3 октября 2018 года: температура воздуха составит +13 градусов
Президент Армении отправил в отставку шесть министров
В Белом доме отрицают причастность Трампа к налоговым махинациям
«Счет идет на недели»: Зарубежные СМИ сообщили, что Россия готовится отказаться от доллара
Путин поручил правительству найти деньги на поправки в пенсионное законодательство
Песней Монеточки и Noize MC «Чайлдфри» заинтересовался СКР
Воюющий в Донбассе российский актер Пашинин заговорил о самоубийстве
Трампа заподозрили в том, что он помогал своему отцу уклоняться от налогов
ВТБ объявил о выкупе 85% акций банка «Возрождение»
Макрон со второго раза принял отставку главы МВД Франции
При взрыве в дагестанской школе пострадали пятеро подростков
В госдепе США прокомментировали новость о поставке в Сирию российских С-300
Песков, комментируя заявление о готовности США уничтожить российские ракеты, сказал, что в Кремле не обращают внимания на слова постпредов
Три горбатых кита одновременно выпрыгнули из воды возле лодки с туристами
Российские туристы после «дела Скрипалей» стали чаще посещать Солсбери
Это было круче, чем на чемпионате мира по футболу! ЦСКА победил в "Лужниках" мадридский "Реал" 1:0
В Лондоне мужчина с ножом напал на пассажиров метро
Помпео встретится с Ким Чен Ыном в Пхеньяне 7 октября
Постпред США при НАТО заявила, что не грозила России упреждающими ударами в случае нарушения ДРСМД
Новым президентом Ирака избран Бархам Салех