2018-10-03T09:23:20+03:00
Общество

В общих собраниях жильцов будут участвовать не менее 10 человек

Соответствующие поправки будут внесены в жилищный кодекс
Ася РОМАНЧУК
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Минстрой обяжет участвовать в общих собраниях жильцов представителей всех собственниковМинстрой обяжет участвовать в общих собраниях жильцов представителей всех собственниковФото: Евгения ГУСЕВА
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На общих собраниях жильцов многоквартирных домов интересы собственников должны представлять не менее 10 делегатов. Это позволит учитывать мнение всех людей, которые проживают в доме. Соответствующие поправки в жилищный кодекс поддержали в Минстрое и скоро их рассмотрят в Госдуме.

Каждый из делегатов сможет отстаивать позицию не более 10% других собственников дома. А избираться представитель будет на два года с последующей пролонгацией полномочий. Один делегат может представлять квартиры, расположенные на одном, двух или трех соседних этажах подъезда. А процедура выбора парламентария будет считаться завершенной, если в ней приняли участие половина собственников жилья.

В случае недоверия представителю, жильцы могут сами ходить на собрания и высказывать свою точку зрения.

В Минстрое отметили, что поддерживают данную поправку. Теперь изменение предстоит утвердить депутатам Госдумы, пишет газета «Известия».

Сайт kp.ru писал о правилах общего собрания жильцов. Что можно решить на таком сходе и как провести его в электронном варианте.

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