В общих собраниях жильцов будут участвовать не менее 10 человек
На общих собраниях жильцов многоквартирных домов интересы собственников должны представлять не менее 10 делегатов. Это позволит учитывать мнение всех людей, которые проживают в доме. Соответствующие поправки в жилищный кодекс поддержали в Минстрое и скоро их рассмотрят в Госдуме.
Каждый из делегатов сможет отстаивать позицию не более 10% других собственников дома. А избираться представитель будет на два года с последующей пролонгацией полномочий. Один делегат может представлять квартиры, расположенные на одном, двух или трех соседних этажах подъезда. А процедура выбора парламентария будет считаться завершенной, если в ней приняли участие половина собственников жилья.
В случае недоверия представителю, жильцы могут сами ходить на собрания и высказывать свою точку зрения.
В Минстрое отметили, что поддерживают данную поправку. Теперь изменение предстоит утвердить депутатам Госдумы, пишет газета «Известия».
Сайт kp.ru писал о правилах общего собрания жильцов. Что можно решить на таком сходе и как провести его в электронном варианте.