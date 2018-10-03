2018-10-03T10:29:44+03:00
В мире

Два человека покинули команду спецпрокурора США Мюллера

Спецпрокурор США Роберт Мюллер второй год ведет расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы
Екатерина БОЛГОВА
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Спецпрокурор США Роберт МюллерСпецпрокурор США Роберт МюллерФото: REUTERS
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Команду спецпрокурора США Роберта Мюллера, ведущего расследование припысываемого России вмешательства в американские выборы, покидают два человека.

"Кайл Фрини завершит свою работу в офисе специального прокурора в середине октября и вернется в подразделение по борьбе с отмыванием денег и к возвращению активов отдела по уголовным делам", — рассказал представитель офиса спецпрокурора Питер Карр.

Он отметил, что также завершил свою работу в команде спецпрокурора Брэндон ван Грак, который вернулся в отдел национальной безопасности. При этом он продолжит представлять офис Мюллера по некоторым вопросам.

"После ухода Кайл в составе (команды) останется 13 юристов", — отметил Карр.

При этом он не уточнил, по какой причине эти лица вернулись к своим прежним обязанностям, передает РИА Новости.

Как сообщил телеканал Fox News, этот факт может говорить о том, что часть расследования завершается. Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер второй год проводит расследование приписываемого России "вмешательства" в американские выборы, а также возможных связей президента США Дональда Трампа с Россией. Эти обвинения отвергают в Москве.

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