Спецпрокурор Мюллер предложил схему защиты документов по «российскому делу»

СЕГОДНЯ 00:25 2018-06-13T00:25:40+03:00

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Спецпрокурор США Роберт Мюллер, занимающийся расследованием «вмешательства» России в президентские выборы, которые прошли в Соединенных Штатах в ноябре 2016 года, в рамках судебной тяжбы с компанией «Конкорд менеджмент и консалтинг» предложил схему защиты документов по «российскому делу».

Так, экс-директор ФБР считает необходимым жестко ограничить круг лиц, имеющих право ознакомиться с документами, послужившими основанием для предъявления обвинений российским компаниям и гражданам РФ. Дело в том, что, по мнению команды Мюллера, раскрытие подобного рода сведений может привести к рассекречиванию «методов по сбору правоохранительной и разведывательной информации», сообщает агентство Bloomberg.

Кстати, как уточняется в сопроводительной записке к проекту соответствующего распоряжения, так называемые доказательства «включают в себя данные о сотнях учетных записях в социальных сетях, а также сведения, полученные от владельцев почтовых серверов и финансовых институтов». «По оценкам правительства, в целом все документальные доказательства, которые относятся к данному расследованию, занимают от 1,5 до 2 терабайтов», - говорится в документе.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани заявил, что дело о якобы имевшем место сговоре президента США Дональда Трампа и российских властей во время предвыборной гонки 2016 года по существу завершено.