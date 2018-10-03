2018-10-03T11:30:39+03:00
Политика

Порошенко предложил парламенту продлить "особый статус Донбасса" до конца 2019 года

"Особый статус Донбасса" рассчитан на восстановление "суверенитета и территориальной целостности Украины", говорится в документе
Сакина НУРИЕВА
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Порошенко предложил парламенту продлить "особый статус Донбасса" до конца 2019 годаПорошенко предложил парламенту продлить "особый статус Донбасса" до конца 2019 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект по продлении особого статуса Донбасса до 31 декабря 2019 года. Документ под номером 9153 зарегистрирован на сайте парламента.

В пояснительной записке сообщается, что подобные меры необходимы для поддержания мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Кроме того, "особый статус" рассчитан на восстановление "суверенитета и территориальной целостности Украины".

В документе также говорится, что особый статус вступит в силу в Донбассе после выполнения ряда условий, в том числе вывода "незаконных формирований" с региона.

Напомним, ранее беспилотник ОБСЕ нашел "Бук" украинских силовиков в Донбассе.

Три зенитных ракетных комплекса были обнаружены на железнодорожной станции в подконтрольном Киеву населенном пункте Рубежное.

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