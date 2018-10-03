Порошенко предложил парламенту продлить "особый статус Донбасса" до конца 2019 года
Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект по продлении особого статуса Донбасса до 31 декабря 2019 года. Документ под номером 9153 зарегистрирован на сайте парламента.
В пояснительной записке сообщается, что подобные меры необходимы для поддержания мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Кроме того, "особый статус" рассчитан на восстановление "суверенитета и территориальной целостности Украины".
В документе также говорится, что особый статус вступит в силу в Донбассе после выполнения ряда условий, в том числе вывода "незаконных формирований" с региона.
Напомним, ранее беспилотник ОБСЕ нашел "Бук" украинских силовиков в Донбассе.
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