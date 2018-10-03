Гражданская жена полковника Захарченко сбежала в США
Гражданская жена бывшего заместителя начальника антикоррупционного управления МВД России Дмитрия Захарченко Марина Семынина сбежала в Соединенные Штаты. Об этом рассказал информированный источник в ее окружении.
"После задержания и ареста доверенного лица Захарченко гражданская жена подсудимого Марина Семынина покинула пределы России и эмигрировала в Америку", - передает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.
Напомним, что новым фигурантом дела о коррупции стал бывший адвокат полковника Виктор Белевцов. По версии Следственного комитета, в период с 2007 по 2016 годы совладелец группы компаний "1520" Валерий Маркелов и его соучастники давали Захарченко взятки за общее покровительство, а юрист выполнял роль посредника.
Сайт kp.ru писал о том, что еще в начале расследования при обыске у главного фигуранта дела была найдена валюта на сумму 8 млрд рублей. Также у Захарченко и его близких были изъяты 27 квартир и золотой слиток.
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