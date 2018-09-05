Полковник-миллиардер Захарченко назвал себя эффективным борцом с коррупцией

СЕГОДНЯ 18:38 2018-09-05T19:21:54+03:00

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В Пресненском суде Москвы сегодня продолжилось рассмотрение дела Дмитрия Захарченко. Бывший замначальника антикоррупционного управления МВД РФ, в квартире которого нашли валюту на 8 миллиардов рублей, обвиняется во взяточничестве.

Заседание началось с просьбы подсудимого.

- Хотел бы пообщаться со своими адвокатами. Такой возможности у меня нет в СИЗО, - заявил Захарченко.

После вынужденной паузы в зал пригласили свидетеля обвинения - экс-начальницу налоговой инспекции №23 Москвы Любовь Городничеву.

Из ее показаний следовало, что Захарченко запугивал налоговиков, чтобы навязать проверки неугодных ему ресторанов.

- Захарченко заявил, что мы халатно проверяем ресторан «Ля-Маре» (показания владельца этого ресторана Мехди Дусса легли в основу обвинения - ред.). Говорил, что мои сотрудники сговорились с Дуссом и помогают ему уйти от налогов.

- Полковник Захарченко на вас давил? - взволнованно спросил о себе в третьем лице из «клетки» сам арестованный полковник.

- Нет, когда вы приехали, ваш сотрудник уже был включен в число проверяющих, - ответила Городничева.

В конце заседания Дмитрий Захарченко произнес небольшой пламенный спич. Из него выходило, что в 2014 году он напал на след крупных импортеров, совершающих таможенные и налоговые нарушения.

- У них были фирмы-помойки, - заявил Захарченко. - Мы «копали» в этом направлении. Поэтому я тут, поэтому так вышло. Это показатель моей эффективной работы как начальника антикоррупционного ведомства.

Напомним, по данным следствия, полковник Захарченко получил 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса за покровительство и взятку в 3,5 миллиона рублей в виде дисконтной карты ресторана «Ля Маре». Также Захарченко ставится в вину то, что он предупредил бывшего финансового директора «Нота-банка» Галину Марчукову о предстоящих обысках.

Помимо огромного суммы наличными во время предварительного следствия у Захарченко и его близких изъяли 27 квартир и золотой слиток.

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